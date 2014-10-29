veranika55 Профессионал

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Реальные доходы населения упали до уровня 2009 года



И хотя Правительство, Минфин, Росстат и Центробанк говорят, что Россия вошла в полосу экономического роста, реальные доходы россиян по данным той же статистики продолжают снижаться.



Вот так получается, экономика страны растет, а население становится все беднее и беднее. Так в апреле 2017 года реальные доходы россиян по данным статистики упали на 7.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2014 года на протяжении трех лет вподряд реальные доходы россиян все падают и падают. Согласно сведениям, поставляемым Росстатом сейчас доходы россиян находятся на уровне 2009 и в ближайшее время, не смотря на прогнозируемый рост экономики нет перспектив роста доходов.



Тем не менее не все так однозначно, как показывает это статистика. Во первых не понятно, почему экономика страны в условиях санкции растет, а доходы населения все падают и падают, обновляя очередные минимумы. Ведь чем ниже доходы населения, тем ниже покупательская способность. А низкая покупательская способность только тормозит экономику, а не способствует ее росту.



Только в России возможно, что минимальная зарплата ниже прожиточного минимума. И если прожиточный минимум в среднем по регионам выше 9000 рублей, то минимальная зарплата во многих регионах России 7500 рублей. Согласно данным статистики 5 миллионов людей в России получают минимальную зарплату, то есть живут ниже прожиточного минимума. Всего в России с учетом нетрудоспособного населения ниже прожиточного минимума живет более 20 миллионов человек, это по данным статистики.



Сейчас Правительство России предлагает сделать минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума. Это означает, что если подобная инициатива будет принята, но население России согласно статистическим данным резко обогатится, его доходы поднимутся. Ведь больше нельзя будет платить зарплату ниже прожиточного минимума.



Согласно разным данным еще от 15 до 22 миллионов человек в России официально не работает, при этом получает доход. Это репетиторы, уборщики, няни, гувернантки. Сейчас правительство принимает активные меры по легализации данного населения. Но за первый квартал 2017 года легализовалось из 15-22 миллионов только 40 человек. Но ведь эти люди получают какой-то доход, только о нем никому не сообщают.



Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59282e74dcc4b И хотя Правительство, Минфин, Росстат и Центробанк говорят, что Россия вошла в полосу экономического роста, реальные доходы россиян по данным той же статистики продолжают снижаться.Вот так получается, экономика страны растет, а население становится все беднее и беднее. Так в апреле 2017 года реальные доходы россиян по данным статистики упали на 7.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2014 года на протяжении трех лет вподряд реальные доходы россиян все падают и падают. Согласно сведениям, поставляемым Росстатом сейчас доходы россиян находятся на уровне 2009 и в ближайшее время, не смотря на прогнозируемый рост экономики нет перспектив роста доходов.Тем не менее не все так однозначно, как показывает это статистика. Во первых не понятно, почему экономика страны в условиях санкции растет, а доходы населения все падают и падают, обновляя очередные минимумы. Ведь чем ниже доходы населения, тем ниже покупательская способность. А низкая покупательская способность только тормозит экономику, а не способствует ее росту.Только в России возможно, что минимальная зарплата ниже прожиточного минимума. И если прожиточный минимум в среднем по регионам выше 9000 рублей, то минимальная зарплата во многих регионах России 7500 рублей. Согласно данным статистики 5 миллионов людей в России получают минимальную зарплату, то есть живут ниже прожиточного минимума. Всего в России с учетом нетрудоспособного населения ниже прожиточного минимума живет более 20 миллионов человек, это по данным статистики.Сейчас Правительство России предлагает сделать минимальную зарплату на уровне прожиточного минимума. Это означает, что если подобная инициатива будет принята, но население России согласно статистическим данным резко обогатится, его доходы поднимутся. Ведь больше нельзя будет платить зарплату ниже прожиточного минимума.Согласно разным данным еще от 15 до 22 миллионов человек в России официально не работает, при этом получает доход. Это репетиторы, уборщики, няни, гувернантки. Сейчас правительство принимает активные меры по легализации данного населения. Но за первый квартал 2017 года легализовалось из 15-22 миллионов только 40 человек. Но ведь эти люди получают какой-то доход, только о нем никому не сообщают.Специально для mmgp.ru100% уникальный текст

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