Стартап Aiqueos привлек $250 тыс. в посевном раунде финансирования
Компания Aiqueos из Тестина (штат Техас), разработчик SaaS-приложения для предприятий водо- и электроснабжения, привлекла $250 тыс. инвестиций.
Раунд возглавлял Agora Ventures.
Компания намерена использовать эти средства для дальнейшего роста продаж, развития маркетинговой инфраструктуры и разработки продуктов.
Основанная в 2015 году Джонатаном Клейнманом и Дэном Мерчантом Aiqueos предоставляет набор программных приложений, поставляемых в виде хостинга для малых предприятий в сфере коммунальных услуг.
Облачное решение для коммунальных предприятий включает в себя: мобильный веб-портал, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление проектами, отслеживание бюджета, воздействие на природные ресурсы и инструменты совместной работы сотрудников.
Компания, которая в настоящее время работает в семи штатах, имеет команду из 10 человек.
Клиентами являются Kansas City Power & Light, Scottsdale Water, and San Antonio Water System (SAWS).