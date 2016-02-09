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Стартап Aiqueos привлек $250 тыс. в посевном раунде финансирования

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#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
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Стартап Aiqueos привлек $250 тыс. в посевном раунде финансирования
Компания Aiqueos из Тестина (штат Техас), разработчик SaaS-приложения для предприятий водо- и электроснабжения, привлекла $250 тыс. инвестиций.
Раунд возглавлял Agora Ventures.
Компания намерена использовать эти средства для дальнейшего роста продаж, развития маркетинговой инфраструктуры и разработки продуктов.
Основанная в 2015 году Джонатаном Клейнманом и Дэном Мерчантом Aiqueos предоставляет набор программных приложений, поставляемых в виде хостинга для малых предприятий в сфере коммунальных услуг.
Облачное решение для коммунальных предприятий включает в себя: мобильный веб-портал, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление проектами, отслеживание бюджета, воздействие на природные ресурсы и инструменты совместной работы сотрудников.
Компания, которая в настоящее время работает в семи штатах, имеет команду из 10 человек.
Клиентами являются Kansas City Power & Light, Scottsdale Water, and San Antonio Water System (SAWS).
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/aique...d-funding.html

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