Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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zersi-deymos.com - Zersi-deymos

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:12
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,238
Благодарностей: 974
УГ: 166
КП: 0.107
подарки
zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 25.05.2017 в 21-00 по МСК





О проекте:
Zersi Deymos запустили еще в 2007 году, как веселый и интерактивный сайт для выявления лучших художников. Мы быстро превратились в крупнейший в интернете музыкальный обзор двигатель, который теперь обеспечивает спрос на отзывы большинства крупных американских лейблов и тысяч независимых художников каждый месяц.
В 2015 году добавлены дополнительные категории, в том числе мода, мобильные телефоны, аксессуары и другие.
Все оценки и отзывы, оставленные нашими рецензентами использованы для того чтобы обеспечить в реальном времени анализ для музыкальных руководителей, дизайнеров, покупателей и мерчендайзеров в крупных и мелких организаций, чтобы помочь им решить, какие продукты будут наиболее успешным.
Сейчас у нас более 2 миллионов рецензентов и тысячи новых регистрируются каждый день.
Мы не делаем ваучеры или скидки, мы платим реальные деньги (через PayPal) для рецензентов за каждый комментарий - и каждый может зарегистрироваться в любое время.
В 18 сильных, этнических групп (7 национальностей) Zersi Deymos команда базируется в городе Рединг, Великобритания и Коннектикут, Нью-Йорк и более половины из нас разработчики и имеют ученые степени. Да, это дико.
Если у вас возникли вопросы об использовании сайта просто заскочите в наш FAQs.

Маркетинг:


Инвестиционный план:
Вклады: 10-5000 руб
Начисление: 14.375% каждые 6 часов
Срок вклада: 48 часов
Депозит включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Qiwi, Яндекс деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 10 руб
Минималка на вывод 1 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 7%-2%-1% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/zersideymos
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад 700 руб + 2300 руб листинг:


Мой вклад в личном кабинете zersi-deymos.com:


Новый проект на мониторинге zersi-deymos.com - заработок до 115%!


Свои отзывы о zersi-deymos.com можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 17:48
#2
Любитель
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 403
Благодарностей: 79
УГ: 1
КП: 0.000
Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Поиграть от скуки))
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slepoiman на форуме  
Сказали спасибо:
Lordborg (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:53
#3
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 5,230
Благодарностей: 932
УГ: 11
КП: 0.078
подарки
Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
еще сутки не прошли, а по стате хайп собрал уже 1/4 ляма бакинских рублей
__________________
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Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 17:56
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,238
Благодарностей: 974
УГ: 166
КП: 0.107
подарки
Автор темы Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Цитата:
Сообщение от Svunter Посмотреть сообщение
еще сутки не прошли, а по стате хайп собрал уже 1/4 ляма бакинских рублей
Админ известен в определённых кругах
__________________
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МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.COM | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 17:58
#5
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 5,230
Благодарностей: 932
УГ: 11
КП: 0.078
подарки
Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
Админ известен в определённых кругах
профит будет сто пудов?
__________________
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Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 18:00
#6
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,528
Благодарностей: 11,175
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
Админ известен в определённых кругах
широко известен в узких кругах? а с какой стороны?
__________________
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 18:06
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,238
Благодарностей: 974
УГ: 166
КП: 0.107
подарки
Автор темы Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Цитата:
Сообщение от Svunter Посмотреть сообщение
профит будет сто пудов?
Ванговать - дело неблагодарное

Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
а с какой стороны?
Со стороны VK
__________________
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 18:12
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 76
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
Админ известен в определённых кругах
подскажите его успешные проекты
__________________
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 18:13
#9
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 792
Благодарностей: 134
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Цитата:
Сообщение от slepoiman Посмотреть сообщение
Поиграть от скуки))
Я тоже))


Дата: 26.05.2017 17:10:54 (UTC+3)
Дата оплаты: 26.05.2017 17:11:16 (UTC+3)
Получатель платежа: zersi-deymos.com / zersi-deymos.com [подать жалобу]
Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем m7a5 на 200.00 RUB
Счет к оплате: 578
Счет в Payeer: 44007969
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 201.92 RUB
__________________
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 18:13
#10
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: zersi-deymos.com - Zersi-deymos
Плохо что нету WebMoney
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Герман Иванов на форуме  
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