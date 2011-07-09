zersi-deymos.com - Zersi-deymos

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Я не админ / владелец сайта
Старт был 25.05.2017 в 21-00 по МСК
О проекте:
Zersi Deymos запустили еще в 2007 году, как веселый и интерактивный сайт для выявления лучших художников. Мы быстро превратились в крупнейший в интернете музыкальный обзор двигатель, который теперь обеспечивает спрос на отзывы большинства крупных американских лейблов и тысяч независимых художников каждый месяц.
В 2015 году добавлены дополнительные категории, в том числе мода, мобильные телефоны, аксессуары и другие.
Все оценки и отзывы, оставленные нашими рецензентами использованы для того чтобы обеспечить в реальном времени анализ для музыкальных руководителей, дизайнеров, покупателей и мерчендайзеров в крупных и мелких организаций, чтобы помочь им решить, какие продукты будут наиболее успешным.
Сейчас у нас более 2 миллионов рецензентов и тысячи новых регистрируются каждый день.
Мы не делаем ваучеры или скидки, мы платим реальные деньги (через PayPal) для рецензентов за каждый комментарий - и каждый может зарегистрироваться в любое время.
В 18 сильных, этнических групп (7 национальностей) Zersi Deymos команда базируется в городе Рединг, Великобритания и Коннектикут, Нью-Йорк и более половины из нас разработчики и имеют ученые степени. Да, это дико.
Если у вас возникли вопросы об использовании сайта просто заскочите в наш FAQs.
Маркетинг:
Инвестиционный план:
Вклады: 10-5000 руб
Начисление: 14.375% каждые 6 часов
Срок вклада: 48 часов
Депозит включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Qiwi, Яндекс деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 10 руб
Минималка на вывод 1 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 7%-2%-1% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/zersideymos
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад 700 руб + 2300 руб листинг:
Мой вклад в личном кабинете zersi-deymos.com:
Новый проект на мониторинге zersi-deymos.com - заработок до 115%!
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