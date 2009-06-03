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Binded привлек $950 000 для инструментов по защите авторских прав

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Binded привлек $950 000 для инструментов по защите авторских прав

Целью Binded является облегчение фотографам защиты своей интеллектуальной собственности путем создания постоянной записи их авторских прав в публичной базе данных, а именно блокчейне.

Старт ранее был известен как Blockai, а новое название значит, что меньше внимания уделяется технологиям, а вместо этого подчеркивается идея создания юридически обязывающей записи. Иными словами, название компании и продукта Binded звучит более привлекательно для людей, которые не являются фанатами биткоина и блокчейна.

Стартап привлек дополнительно 950 000 долларов от инвесторов, в том числе Mistletoe (во главе с Тайзо Сон, основателем игровой компании GungHo), японской газеты Asahi Shimbun, Vectr Ventures, M & Y Growth Partners, Tokyo Founders Fund и Social Starts. Таким образом, общая сумма привлеченного Binded финансирования составляет 1,5 миллиона долларов.

Генеральный директор Binded Натан Лэндс предположил, что привлечение японских инвесторов является шагом в верном направлении, так как поможет решению компании стать стандартом для авторского права во всем мире.

Зачем нужен такой стандарт? В США вам необходимо зарегистрировать свою работу в Бюро авторских прав, если вы захотите подать иск. Binded будет промежуточным шагом, менее трудоемким и дорогим, чем регистрация, но все же позволит создать независимую запись, которая должна будет иметь юридический вес. Таким образом, авторское право как бы демократизируется.

Лэндс пообещал, что основной продукт Binded будет всегда бесплатен, а позже добавятся новые услуги, за которые со временем компания сможет взимать плату, например возможность зарегистрироваться в Бюро защиты авторских прав.

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Перевод специально для MMGP.ru
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