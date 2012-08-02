Проблемный стартап Faraday Future ищет $ 1 млрд инвестиций

Как сообщает Bloomberg, стартап Faraday Future, занимающийся производством автомобилей, пытается привлечь $ 1 млрд, поскольку у него заканчиваются деньги. Однажды окрещенная как потенциальный «убийца Tesla», компания Faraday Future столкнулась с финансовыми трудностями из-за связи с китайским миллиардером Цзя Юэтином.
В ноябре прошлого года Юэтин, основатель китайского гиганта электроники LeEco, рассказал об острой нехватке наличных средств после расширения сферы деятельности компании во всех направлениях: от электрических машин до езды на высокой скорости. В понедельник Юэтин ушел с поста генерального директора LeEco.
Юэтин был главным сторонником Faraday Future, и он больше не станет инвестировать в стартап. В настоящее время производитель автомобилей нацелен на крупных инвесторов и хочет получить $ 1 млрд инвестиций. В марте Faraday Future отказалась от планов строительства второго завода в районе залива Сан-Франиско после дефолта по платежам подрядчиков. Несмотря на это, стартап планирует открыть объект в северном Лас-Вегасе.
На январской выставке CES компания Faraday Future представила публике свой новый электрический внедорожник FF91.
Перевод специально для mmgp.ru