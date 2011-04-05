Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Евро гарант

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Старый Сегодня, 16:29
#1
 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 1
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 5
КП: 0.000
Евро гарант
euro-garante ru - мошенники! Александр звягинцев обещает заработок с помощью нажатия одной кнопки в день по немецкому методу. В итоге нужно пополнить счет у одного из брокеров бинарных опционов и робот там сливает ваши деньги. берегитесь!
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