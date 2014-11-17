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Engage Ventures запускает фонд на $15 миллионов для поддержки стартапов

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Engage Ventures запускает фонд на $15 миллионов для поддержки стартапов

Engage Ventures, расположенная в Атланте (Джорджия, США) венчурная компания, специализирующаяся на ранних стадиях финансирования, запустила свой фонд объемом 15 миллионов долларов и открыла процесс подачи заявок на осень 2017 года.

Стратегически объединяющая крупные корпорации, включая AT & T, Chick-fil-A, Cox Enterprises, Delta Air Lines, Georgia-Pacific, Georgia Power Foundation, Inc., Intercontinental Exchange, Invesco Ltd., Home Depot и UPS и управляемая Tech Square Ventures, фирма Engage Ventures ориентирована на финансирование компаний и оказание им поддержки в разработке стратегий выхода на рынок, которые обеспечивают привлечение клиентов и развитие рынка сбыта их продукции.

Помимо финансирования, корпорации будут уделять портфельным компаниям свое время, предоставлять наставничество, опыт и другие ресурсы. Это даст стартапам возможность работать в тесном контакте с руководителями ведущих брендов, чтобы ускорить переход к рыночным стратегиям и быстро достичь роста. Руководители корпоративных партнеров и другие старшие руководители также будут играть активную роль в совете директоров Engage.

Компания требует у стартапа либо наличие готового продукта либо стадии, когда разработка близка к окончанию. Engage Ventures заинтересована в инвестировании в широкий спектр областей, поскольку ее партнерские корпорации работают на многих рынках, однако не занимается финансированием биотехнологических компаний, консалтинговых фирм и других сервисно-ориентированных компаний.

Engage Ventures, которая будет оказывать услуги в партнерстве с Центром развития перспективных технологий (ATDC) в Технологическом институте Джорджии, где она разместит свои офисы, возглавит управляющий директор Тиагу Олсон, предприниматель, физик и венчурный партнер в Tech Square Ventures.

Компании, принятые для участия в трехмесячной программе, получат первоначальное посевное финансирование в размере 75 000 долларов. В последующих раундах финансирования Engage Ventures будет соинвестировать в портфельные компании несколько большие суммы. Подать заявку на участие желающие стартапы могут прямо на сайте engage.vc

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Метки
венчурные компании, инвестиции, стартап, фонды
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