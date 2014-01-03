Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:17
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 1,186
Благодарностей: 336
УГ: 0
КП: 0.004
Rassvet - rassvet.biz
Я не админ

Старт проекта 26 мая 2017



По легенде компания занимается торговлей на криптовалютных биржах. Соответственно деньги инвесторов прокручиваются на этих торгах.


МАРКЕТИНГ

Есть 4 инвестиционных плана:

КЕЙС 1
Диапазон депозита: 10$-50$
Ежедневная доходность: 4%
Срок работы: 6 дней
это 24% за 6 дней + ежедневно 16.66% от суммы возвращается на Основной счет + 6% перечисляются на Бонусный счет

КЕЙС 2
Диапазон депозита: 51$-150$
Ежедневная доходность: 4.5%
Срок работы: 10 дней
это 45% за 10 дней + ежедневно 10% от суммы возвращается на Основной счет + 10% перечисляются на Бонусный счет

КЕЙС 3
Диапазон депозита:151$-500$
Ежедневная доходность: 5%
Срок работы: 16 дней
это 80% за 16 дней + ежедневно 6.25% от суммы возвращается на Основной счет + 16% перечисляются на Бонусный счет

КЕЙС 4
Диапазон депозита: 501$-1000$
Ежедневная доходность: 6%
Срок работы: 20 дней
это 120% за 20 дней + ежедневно 5% от суммы возвращается на Основной счет + 20% перечисляются на Бонусный счет

Плюс есть возможность участвовать в инвестиционных пулах и получать повышенную доходность играя совместно.


ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА

3 уровня, от депозитов структуры:
  • 1 уровень - 7% + 1% на Бонусный счет
  • 2 уровень - 4% + 1% на Бонусный счет
  • 3 уровень - 2% + 1% на Бонусный Счет



ОСОБЕННОСТИ

Есть 2 счета:
  • Основной - деньги доступны к выводу и созданию новых вкладов.
  • Бонусный - деньги отсюда можно использовать в следующем депозите, но не более 10% от суммы нового депозита.

Начисления происходят ежедневно. Минималка на вывод - 1 доллар.


ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ

AdvCash
PerfectMoney
Payeer
OkPay
Яндекс Деньги
Bitcoin
VISA/MASTERCARD


Депозит:

Internal Transaction SCI
Transaction ID:
49b7b29d-1783-40b9-926f-4d428a04fe3d
To:
blask78@mail.ru
Debited:
-100.00 USD

Fee:
No commission

Sent:
100.00 USD
Note:
ltd Rassvet: Пополнение кошелька пользователя ID:38


__________________
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Блог успешного интернет инвестора.
inkpurt на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:46
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