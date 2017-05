inkpurt Профессионал

Rassvet - rassvet.biz Я не админ



Старт проекта 26 мая 2017





Ra$$vet



По легенде компания занимается торговлей на криптовалютных биржах. Соответственно деньги инвесторов прокручиваются на этих торгах.



МАРКЕТИНГ



Есть 4 инвестиционных плана:



• КЕЙС 1

Диапазон депозита: 10$-50$

Ежедневная доходность: 4%

Срок работы: 6 дней

это 24% за 6 дней + ежедневно 16.66% от суммы возвращается на Основной счет + 6% перечисляются на Бонусный счет



• КЕЙС 2

Диапазон депозита: 51$-150$

Ежедневная доходность: 4.5%

Срок работы: 10 дней

это 45% за 10 дней + ежедневно 10% от суммы возвращается на Основной счет + 10% перечисляются на Бонусный счет



• КЕЙС 3

Диапазон депозита:151$-500$

Ежедневная доходность: 5%

Срок работы: 16 дней

это 80% за 16 дней + ежедневно 6.25% от суммы возвращается на Основной счет + 16% перечисляются на Бонусный счет



• КЕЙС 4

Диапазон депозита: 501$-1000$

Ежедневная доходность: 6%

Срок работы: 20 дней

это 120% за 20 дней + ежедневно 5% от суммы возвращается на Основной счет + 20% перечисляются на Бонусный счет



Плюс есть возможность участвовать в инвестиционных пулах и получать повышенную доходность играя совместно.





ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА



3 уровня, от депозитов структуры: 1 уровень - 7% + 1% на Бонусный счет

2 уровень - 4% + 1% на Бонусный счет

3 уровень - 2% + 1% на Бонусный Счет





ОСОБЕННОСТИ



Есть 2 счета:

Основной - деньги доступны к выводу и созданию новых вкладов.

- деньги доступны к выводу и созданию новых вкладов. Бонусный - деньги отсюда можно использовать в следующем депозите, но не более 10% от суммы нового депозита.

Начисления происходят ежедневно. Минималка на вывод - 1 доллар.





ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ



• AdvCash

• PerfectMoney

• Payeer

• OkPay

• Яндекс Деньги

• Bitcoin

• VISA/MASTERCARD





Депозит:



Internal Transaction SCI

Transaction ID:

49b7b29d-1783-40b9-926f-4d428a04fe3d

To:

blask78@mail.ru

Debited:

-100.00 USD



Fee:

No commission



Sent:

100.00 USD

Note:

ltd Rassvet: Пополнение кошелька пользователя ID:38







