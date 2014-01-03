Rassvet - rassvet.biz

Я не админ
Старт проекта 26 мая 2017
По легенде компания занимается торговлей на криптовалютных биржах. Соответственно деньги инвесторов прокручиваются на этих торгах.
МАРКЕТИНГ
Есть 4 инвестиционных плана:
• КЕЙС 1
Диапазон депозита: 10$-50$
Ежедневная доходность: 4%
Срок работы: 6 дней
это 24% за 6 дней + ежедневно 16.66% от суммы возвращается на Основной счет + 6% перечисляются на Бонусный счет
• КЕЙС 2
Диапазон депозита: 51$-150$
Ежедневная доходность: 4.5%
Срок работы: 10 дней
это 45% за 10 дней + ежедневно 10% от суммы возвращается на Основной счет + 10% перечисляются на Бонусный счет
• КЕЙС 3
Диапазон депозита:151$-500$
Ежедневная доходность: 5%
Срок работы: 16 дней
это 80% за 16 дней + ежедневно 6.25% от суммы возвращается на Основной счет + 16% перечисляются на Бонусный счет
• КЕЙС 4
Диапазон депозита: 501$-1000$
Ежедневная доходность: 6%
Срок работы: 20 дней
это 120% за 20 дней + ежедневно 5% от суммы возвращается на Основной счет + 20% перечисляются на Бонусный счет
Плюс есть возможность участвовать в инвестиционных пулах и получать повышенную доходность играя совместно.
ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА
3 уровня, от депозитов структуры:
ОСОБЕННОСТИ
- 1 уровень - 7% + 1% на Бонусный счет
- 2 уровень - 4% + 1% на Бонусный счет
- 3 уровень - 2% + 1% на Бонусный Счет
Есть 2 счета:
- Основной - деньги доступны к выводу и созданию новых вкладов.
- Бонусный - деньги отсюда можно использовать в следующем депозите, но не более 10% от суммы нового депозита.
Начисления происходят ежедневно. Минималка на вывод - 1 доллар.
ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ
• AdvCash
• PerfectMoney
• Payeer
• OkPay
• Яндекс Деньги
• Bitcoin
• VISA/MASTERCARD
Депозит:
Internal Transaction SCI
Transaction ID:
49b7b29d-1783-40b9-926f-4d428a04fe3d
To:
blask78@mail.ru
Debited:
-100.00 USD
Fee:
No commission
Sent:
100.00 USD
Note:
ltd Rassvet: Пополнение кошелька пользователя ID:38