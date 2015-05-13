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Rentalutions привлек $2 млн для платформы по управлению арендной недвижимости

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Rentalutions привлек $2 млн для платформы по управлению арендной недвижимости


Стартап Rentalutions, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс), привлек $ 2 млн финансирования для онлайн-платформы по управлению арендной недвижимости.
Инвестиционный раунд прошел под руководством Cultivation Capital в сотрудничестве с M25 Group и Sandalphon Capital. Благодаря проведенному финансированию, Клифф Холикамп из Cultivation Capital присоединится к совету директоров Rentalutions.



Стартап, который привлек $ 1 млн инвестиций с момента своего старта, планирует использовать капитал для поиска новых идей по автоматизации различных процессов по аренде недвижимости.


Основанная в начале 2012 года под руководством Райан Куна (сейчас генеральный директор), Rentalutions является разработчиком онлайн платформы управления недвижимости, которая помогает автоматизировать, организовывать и упрощать аренду. Платформа также поддерживает скрининг (проверка платежеспособности), лизинг и полный спектр услуг по обслуживанию своих пользователей.


На сегодняшний день, Rentalutions пользуются более 30 тысяч домовладельцев и свыше 65 тысяч арендаторов по всей территории Соединенных Штатов.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
недвижимость, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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