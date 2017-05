Lonsdayl Премиум



Alibaba инвестирует $ 1 млрд в стартап по доставке продуктов питания Alibaba планирует инвестировать $ 1 млрд в сервис по доставке продуктов Ele.me. Сообщается, что при финансировании Ele.me будет оценен от $ 5,5 млрд до $ 6 млрд, что сделает платформу самой дорогой в своем сегменте.







Ele.me — одна из крупнейших компаний на насыщенном рынке доставки продуктов питания в Китае. Прежде всего, платформа является настолько крупной из-за огромного количество жителей в стране. Даже несмотря на то, что лишь небольшое число компаний на рынке доставки получают прибыль, технологические гиганты Amazon, Uber и другие запустили собственные платформы по доставке еды за последние пару лет. Платформы Amazon Restaurants и UberEATS созданы с целью завоевания части нового рынка. Но американские технологические гиганты все еще должны проникнуть на китайский рынок, что вызывает повышенную конкуренцию со стороны местных игроков. Кроме американских стартапов, на рынок выходят европейские компании, такие как Hero Hero, поддерживаемая немецким Rocket Internet.



Платформа Ele.me ранее привлекла $ 2,34 млрд, а свежий приток капитала позволит начать активную борьбу с одним из ключевых конкурентов компании — Meituan. Последний стартап в значительной мере был поддержан Tensent — еще одним китайским технологическим гигантом. Источники сообщили Bloomberg, что для предстоящих инвестиций Alibaba объединиться со своим финансовым подразделением Ant Financial. Инвестиции в Eat.me станут вторыми по размеру в китайские стартапы, принадлежащие частным лицам, уступая лишь конкуренту Uber — Didi Chuxing, который в прошлом месяце привлек $ 5,5 млрд.



Перевод специально для mmgp.ru



