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LedgerX получил $11.4 миллиона для запуска регулируемой биржи биткоина

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LedgerX получил $11.4 миллиона для запуска регулируемой биржи биткоина

Ledger Holdings, расположенная в Нью-Йорке компания, являющаяся учредителем биржи для торговли биткоин-опционами, закрыла раунд финансирования Серии Б с результатом 11,4 млн. долларов привлеченных инвестиций. Этот раунд возглавили финансовая компания Майами Интернешнл Холдингс и шанхайская венчурная фирма.

Фирма намерена использовать полученный капитал для развития своего плана по запуску регулируемой биржи и клиринговой палаты для биткоина, а также других цифровых валют.

Под руководством Пола Чоу, выполняющего обязанности генерального директора, LedgerX управляет биржей обмена биткоинов (своповая биржа), которая в текущий момент находится в ожидании одобрения регулирующей комиссии Соединенных Штатов во вопросам торговли товарными фьючерсами, что позволит стать первой на территории США регулируемой биржей и клиринговой палатой для биткоин-опционов.

В группу управления LedgerX входят бывшие сотрудники Goldman Sachs, Массачусетского технологического института и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, которые привносят в компанию финансовые навыки, технический талант и опыт регулирования. Ананда Радхакришнан, бывший директор отдела клиринга и рисков в Комиссии по торговле товарными фьючерсами и партнер по сотрудничеству CFT в Norton Rose Fulbright, а также Карл Малер, партнер в Gelber Group, в настоящее время входят в совет директоров LedgerX LLC.

После получения одобрения участвующие организации смогут использовать платформу LedgerX для приобретения и хеджирования биткоинов с использованием биржевых контрактов и договоров по схеме централизованного клиринга.

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Перевод специально для MMGP.ru
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