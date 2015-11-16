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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,837 Благодарностей: 960 УГ: 22 КП: 0.180 подарки

Стартап Soft Space привлёк $5 млн на продвижение платежной платформы в ЮВА и Японии



Сообщается, что стартап Софт Спейс (



Офис этого платежного провайдера Soft Space располагается в столице Малайзии городе Куала-Лумпур и он работает с крупными корпоративными клиентами, как правило, банками, предлагая им индивидуальные решения для мобильных платежей как в торгово-сервисных точках продаж, так и на других этапах осуществления процесса платежей. И, как правило, все эти платежи относятся к белым. Стартап в настоящее время работает на своем внутреннем рынке, в Таиланде, Индонезии и на Тайване. Новые средства поступили полностью от японской инвестиционной компании Transcosmos, которая специализируется на корпоративных инвестициях в другие компании.



Помимо предоставления капитала стартапу эта сделка является стратегической для обеих сторон, прокомментировал для издания TechCrunch директор по стратегическому развитию Soft Space г-н Крис Леонг (Chris Leong). При поддержке Transcosmos и действующих партнеров компании, таких как японская Sumitomo Mitsui Card Corporation, которая инвестировала в платежный сервис Square and Stripe, чтобы помочь им расширить свою деятельность в Японии, Soft Space сейчас занимается оценкой перспектив своего захода на рынок Японии. А кроме того, Soft Space тесно сотрудничает с японскими фирмами, которые следят за рынком в странах Юго-Восточной Азии, чтобы помочь им в нужное время войти и как следует адаптироваться к процессу осуществления платежей на местных рынках.



"Японские компании действительно заходят на рынки стран Юго-Восточной Азии в качестве своей следующей фазы роста", - заявил г-н Леонг.



Согласно недавнему отчету от компании Google, в следующем десятилетии интернет-экономика в регионе будет расти быстрыми темпами, чтобы ежегодно увеличиваться на 200 млрд долл. США. Индонезия, самая большая экономика из всех стран Юго-Восточной Азии и там самая высокая плотность населения и поэтому она и находится под пристальным вниманием этого стартапа и как сказал г-н Леонг Soft Space "хочет сделать больше" в этой стране.



Господин Леонг подтвердил, что в его компании в 3-х офисах в настоящее время трудится 76 сотрудников и поэтому они пока не планируют увеличение штата, однако параллельно они ищут возможности для получения необходимых финансовых лицензий на своих основных рынках: в Малайзии, Таиланде и Индонезии. Это позволило бы им действовать независимо, тогда как в настоящее время они вынуждены работать с местными партнерами.



Кроме того, г-н Леонг добавил, что за прошлый год компания зафиксировала доходы от сдачи в аренду своего оборудования в размере 6,5 млн долл. США. И хотя этот проект уже достиг безубыточности, он сказал, что рентабельность сейчас не являются для них первостепенной задачей, а в приоритете идёт рост масштабов их деятельности и плавное развитие проекта.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5928103685936 Сообщается, что стартап Софт Спейс ( "Soft Space ") - это платежный провайдер работающий в странах Юго-Восточной Азии закрыл раунд финансирования в серии "A" в размере 5 млн долл. США и в дальнейшем он планирует на эти средства расширение своей деятельности в данном регионе, а также возможно и в Японии.Офис этого платежного провайдера Soft Space располагается в столице Малайзии городе Куала-Лумпур и он работает с крупными корпоративными клиентами, как правило, банками, предлагая им индивидуальные решения для мобильных платежей как в торгово-сервисных точках продаж, так и на других этапах осуществления процесса платежей. И, как правило, все эти платежи относятся к белым. Стартап в настоящее время работает на своем внутреннем рынке, в Таиланде, Индонезии и на Тайване. Новые средства поступили полностью от японской инвестиционной компании Transcosmos, которая специализируется на корпоративных инвестициях в другие компании.Помимо предоставления капитала стартапу эта сделка является стратегической для обеих сторон, прокомментировал для издания TechCrunch директор по стратегическому развитию Soft Space г-н Крис Леонг (Chris Leong). При поддержке Transcosmos и действующих партнеров компании, таких как японская Sumitomo Mitsui Card Corporation, которая инвестировала в платежный сервис Square and Stripe, чтобы помочь им расширить свою деятельность в Японии, Soft Space сейчас занимается оценкой перспектив своего захода на рынок Японии. А кроме того, Soft Space тесно сотрудничает с японскими фирмами, которые следят за рынком в странах Юго-Восточной Азии, чтобы помочь им в нужное время войти и как следует адаптироваться к процессу осуществления платежей на местных рынках."Японские компании действительно заходят на рынки стран Юго-Восточной Азии в качестве своей следующей фазы роста", - заявил г-н Леонг.Согласно недавнему отчету от компании Google, в следующем десятилетии интернет-экономика в регионе будет расти быстрыми темпами, чтобы ежегодно увеличиваться на 200 млрд долл. США. Индонезия, самая большая экономика из всех стран Юго-Восточной Азии и там самая высокая плотность населения и поэтому она и находится под пристальным вниманием этого стартапа и как сказал г-н Леонг Soft Space "хочет сделать больше" в этой стране.Господин Леонг подтвердил, что в его компании в 3-х офисах в настоящее время трудится 76 сотрудников и поэтому они пока не планируют увеличение штата, однако параллельно они ищут возможности для получения необходимых финансовых лицензий на своих основных рынках: в Малайзии, Таиланде и Индонезии. Это позволило бы им действовать независимо, тогда как в настоящее время они вынуждены работать с местными партнерами.Кроме того, г-н Леонг добавил, что за прошлый год компания зафиксировала доходы от сдачи в аренду своего оборудования в размере 6,5 млн долл. США. И хотя этот проект уже достиг безубыточности, он сказал, что рентабельность сейчас не являются для них первостепенной задачей, а в приоритете идёт рост масштабов их деятельности и плавное развитие проекта.Перевод специально для mmgp.ru источник

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