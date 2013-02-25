Для защиты своего инвестиционного портфеля – приобретайте биткоин

На прошлой неделе CNBC сообщил, что инвесторам, чтобы избежать экономической неопределенности и финансовой нестабильности в США, стоит присмотреться к двум активам: к зарубежным акциям и к цифровому золоту - биткоину.
В разделе CNBC Trading Nation, Борис Шлоссберг из BK Asset Management подчеркнул важность наличия биткоина в инвестиционном портфеле в качестве обязательного актива для хеджирования от неизбежной глобальной экономической борьбы.
Он отмечает:
«Несмотря на то, что цена биткоина изменилась практически на 92%, на данный момент он выглядит очень стабильным и надежным. К тому же, можно предположить, что после такого прорыва дальнейшее развитие тоже будет идти только вверх, и здесь не столь важно благодаря каким причинам и инструментам произошел этот прорыв. Это явно иллюстрирует наличие огромного спроса. Вот почему биткоин привлекает меня в качестве инструмента хеджирования.»
Неспокойный мир
На фиатные деньги, акции, облигации и другие виды обычных активов, валюты и иные средства сбережения сильно влияет мировая экономика и рыночные показатели. Например, разговоры об импичменте президента США Дональда Трампа, со стороны Демократической партией, почти сразу привели к 700-балльному снижению на основных фондовых рынках США.
18 мая было отмечено, что в условиях экономической неопределенности в США, вызванной проблемами вокруг администрации Трампа цена биткоина выросла более чем на 1 820 долларов. Цена биткоина всего за 24 часа выросла на семь процентов.
Тогда, исполнительный директор Evercore ISI Деннис Дебуссер объяснил, что инвесторы опасаются экономических потрясений из-за политической неопределенности. Хотя иностранные акции могут быть надежными активами для хеджирования от экономической нестабильности, низкая ликвидность и низкая мобильность делают их нецелесообразными. Биткоин же, наоборот, демонстрирует существенно более высокий уровень ликвидности и транспортабельности, может свободно использоваться для торговли в условиях экономической нестабильности.
Дебуссер, объясняя растущий спрос на иностранные активы и биткоин ссылается на политическую неопределенность.
Специально для форума MMGP.ru
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