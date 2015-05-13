7 топовых стартапов из Барселоны, нацеленные на инвестиции в 2017 году

За время пребывания на Crunchbase я неоднократно натыкался на интересные стартапы из Барселоны. В 2017 году новых компаний стало значительно больше и я решил добавлять в закладки те стартапы, которые на мой взгляд достойны внимания. Путем отбора я выделил 10 стартапов, имеющие большой потенциал развития и нацеленные на получение инвестиций в этом году. Итак.
Стартап Glovo
, расположенный в Каталонии, является сервисом по доставке посылок сроком менее чем за час. Благодаря своему собственному мобильному приложению, в режиме реального времени можно отслеживать движение посылки по городу. За 2 года своего существования, Glovo привлек около $8 млн инвестиций.
Стартап Cornerjob
, является разработчиком онлайн платформы, которая позволяет своим пользователям найти работу с геопривязкой в кратчайшие сроки. Платформа очень гибкая и простая в управление. По словам разработчиков, работу можно найти в течение 24 часов. На сегодняшний день Cornerjob привлек свыше $ 54 млн венчурных инвестиций.
Стартап TravelPerk
, разработал интересную платформу, которая позволяет управлять деловыми поездками. Пользователи могут вести учет расходов, планировать будущие встречи, управлять платежами, а также поддерживать связь с начальством. По состоянию на май 2017 года, TravelPerk привлек $ 8.5 млн финансирования.
Стартап Eelp!
, основанный в 2015 году, разработчик мобильного приложения, которая дает возможность управлять повседневными задачами для занятых людей. В январе 2017 года, Eelp привлек € 200 тыс. ангельских инвестиций.
Стартап Factorial HR
, основанный в конце 2014 года, разработчик SaaS платформы, которая помогает руководителям автоматизировать все бизнес-задачи компании. Также платформа предоставляет скидки на страхование и питание сотрудникам тех компаний, которые подключены Factorial HR.
Стартап Hibox
, основатель платформы-чата, который соединяет бизнес-задачи, обмен сообщениями и видеоконференции в одном инструменте. Hibox уже привлек в конце 2016 года $ 1 млн стартового финансирования.
Стартап Badi
, расположенный в Каталонии, является сервисом по поиску недвижимости, в частности общих квартир. Фишка состоит в том, что найти нужную комнату в соответствии с возрастом, вкусом и увлечениям. На сегодняшний день, Badi закрыл 2 раунда финансирования на общую сумму $2.26 млн.
Специально для MMGP.RU