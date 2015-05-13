Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

7 топовых стартапов из Барселоны, нацеленные на инвестиции в 2017 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:05
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,945
Благодарностей: 1,349
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.124
подарки
7 топовых стартапов из Барселоны, нацеленные на инвестиции в 2017 году
За время пребывания на Crunchbase я неоднократно натыкался на интересные стартапы из Барселоны. В 2017 году новых компаний стало значительно больше и я решил добавлять в закладки те стартапы, которые на мой взгляд достойны внимания. Путем отбора я выделил 10 стартапов, имеющие большой потенциал развития и нацеленные на получение инвестиций в этом году. Итак.


Стартап Glovo, расположенный в Каталонии, является сервисом по доставке посылок сроком менее чем за час. Благодаря своему собственному мобильному приложению, в режиме реального времени можно отслеживать движение посылки по городу. За 2 года своего существования, Glovo привлек около $8 млн инвестиций.




Стартап Cornerjob, является разработчиком онлайн платформы, которая позволяет своим пользователям найти работу с геопривязкой в кратчайшие сроки. Платформа очень гибкая и простая в управление. По словам разработчиков, работу можно найти в течение 24 часов. На сегодняшний день Cornerjob привлек свыше $ 54 млн венчурных инвестиций.




Стартап TravelPerk, разработал интересную платформу, которая позволяет управлять деловыми поездками. Пользователи могут вести учет расходов, планировать будущие встречи, управлять платежами, а также поддерживать связь с начальством. По состоянию на май 2017 года, TravelPerk привлек $ 8.5 млн финансирования.


Стартап Eelp!, основанный в 2015 году, разработчик мобильного приложения, которая дает возможность управлять повседневными задачами для занятых людей. В январе 2017 года, Eelp привлек € 200 тыс. ангельских инвестиций.





Стартап Factorial HR, основанный в конце 2014 года, разработчик SaaS платформы, которая помогает руководителям автоматизировать все бизнес-задачи компании. Также платформа предоставляет скидки на страхование и питание сотрудникам тех компаний, которые подключены Factorial HR.



Стартап Hibox, основатель платформы-чата, который соединяет бизнес-задачи, обмен сообщениями и видеоконференции в одном инструменте. Hibox уже привлек в конце 2016 года $ 1 млн стартового финансирования.



Стартап Badi, расположенный в Каталонии, является сервисом по поиску недвижимости, в частности общих квартир. Фишка состоит в том, что найти нужную комнату в соответствии с возрастом, вкусом и увлечениям. На сегодняшний день, Badi закрыл 2 раунда финансирования на общую сумму $2.26 млн.

Специально для MMGP.RU
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек 75%|
|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации
|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап названия, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиции в солнечную энергию в 2017 году превысят 141 миллиардов долларов ELENA BAR Горячие новости 0 18.05.2017 19:31
6 стартапов из Португалии, нацеленые на инвестиции в 2017 году Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.03.2017 01:18
10 итальянских стартапов на 2017 году Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.02.2017 15:47
В 2017 году иностранные инвестиции переориентируются из банковского сектора на АПК bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.01.2017 06:59
Кто возглавит рынок финтех-стартапов в 2017 году? названа страна-лидер! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 32 06.09.2016 01:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sem999
money-green.com - Money-Green
От Sem999 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Квартальный рост ВВП США показал жалкие 0.5%
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар PCM Brokers
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF. Аналитика от компании "PCM Brokers"
От PCM Brokers в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар MagneticM
ex-bitcoin.com - потенциальный мошенник
От MagneticM в разделе «Черный список обменников»
Аватара нет
Eizoinvest - Www.eizoinvest.com
От Kryptonite в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Почта Японии провела IPO на рекордную сумму $11,9 млрд за последние несколько лет
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,680
Тем
471,249
Сообщений
11,659,012

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube