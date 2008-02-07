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Часть пирога в рекламной индустрии

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:03
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.02.2014
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Часть пирога в рекламной индустрии
Доброго времени суток.
Хочу представить вам свой проект, реализация которого откроет предпринимателям новый путь поиска целевой аудитории и уменьшит стоимость привлечения клиента. Проект позволит иметь свою часть пирога в рекламной индустрии.

Каждый предприниматель, при открытии своего дела, составляет (пишет) бизнес план. Состоит он, в основном, из двух частей: производство и сбыт. Производственная часть - поиск средств на оборудование для производства товаров (услуг), приобретение (аренду) помещений и поиск рабочей силы (основные моменты).
Сбыт - оценка возможностей конкурентов и пути поиска покупателей (целевой аудитории). Целевая аудитория: возраст покупателя, пол, район проживания, наличие детей, домашних питомцев, машины и т.д.
Именно вторая часть бизнес плана "Сбыт" самая важная и ошибки допущенные в этой части приводят к потере финансов, которые были привлечены в первой части плана.

Для примера, возьмем зоомагазин. При открытии магазина, предприниматель ориентируется на покупателей, которые живут в районе, где открывается магазин и у которых есть домашние питомцы (вряд ли клиенты будут приезжать из другого района, а покупки будут совершать люди, у которых нет домашней животины). Основными рекламными каналами для привлечения клиентов станет: привлекательная вывеска над магазином, расклеивание объявлений, раздача прохожим листовок (рекламных буклетов) или разбрасывание их в почтовые ящики на районе. Важным фактором повышения эффективности рекламы и возможности уменьшения стоимости привлечения потенциальных клиентов является правильный выбор целевой аудитории и таргетинг (т.е. рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей).

Я предлагая создать новый канал для поиска и привлечения целевой аудитории. Владельцам магазинов необходимо будет зайти на интернет площадку своего города и выбрать по необходимым критериям (согласно бизнес плана) потенциальных клиентов: район проживания, возраст, пол, наличие детей и домашних питомцев, а также номера контактных телефонов и время ожидания звонка от продавца. Главное: потенциальный клиент будет слушать предложения о товаре продавца и ждать от него звонка. Для традиционных методик, внимание (открытость к восприятию информации) клиента, один из самых сложных вопросов.

Рассмотрим работу предлагаемой системы, но для начала разобьём ее на три части: продавец, технические вопросы и покупатель. В каждой части я постараюсь объяснить заинтересованность сторон и техническую реализацию проекта.

Продавец.
Сколько тратит предприниматель на поиск "своего" клиента и его удержание? Какие рекламные каналы он использует для продвижения своих товаров и услуг? Об этом много написано и повторяться я не хочу. На графике за прошлые годы показана эффективность рекламных каналов, думаю динамика не изменилась, а в условиях кризиса показатели, скорей ухудшились.

Цена привлечения клиента начинается от 600 руб. (спам рассылка).

На создаваемой информационной площадке, я предлагаю разместить платные телефоны целевой аудитории (скажем 30 руб. за 1 минуту). Предпринимателю (маркетологу и т.д.) необходимо выбрать необходимое количество покупателей из предоставляемого списка и позвонить в назначенное время (удобное покупателю). Часть потраченных средств продавцом будет направлена на счет покупателя, что заинтересует его не только внимательно выслушать предложения о товаре или услуге, но и поддержать разговор (время - деньги покупателя). А вот на сколько профессионален продавец, как он сможет преподнести свой товар или услугу зависит придёт к нему покупатель или нет. В нашем примере, приведенном выше, хозяин зоомагазина сможет обзванивать людей в районе магазина, у которых есть домашние питомцы и предлагать им зайти в магазин, пообещав бесплатный подарок для питомца, бесплатную доставку качественного товара на дом (главное завлечь). Бывает магазин за углом, а вы не знаете какие товары (услуги) он предлагает и приобретаете точно такой же товар в центре, тратя на это время и деньги на проезд.
Думаю, такой канал продвижения товаров и услуг (доведение информации до покупателя) более экономичный, целенаправленный и оперативный, должен заинтересовать продавцов.

Технический вопрос.
При создании сайта, как информационной платформы, вопросов не возникнет. Для оказания услуг коммуникации покупателей и продавцов необходимо создать компанию (можно использовать средства многоканальной линии с единым номером доступа в формате 8 809 ХХХ ХХХХ). Сегодня такой сервис мало используется, в основном при платных консультациях или интим услугах. Заключать договор с операторами связи на каждый платный телефонный номер невыгодно - много хотят, а вот создать свое, с переадресацией вызова, возможно. Здесь решений может быть множество, все зависит от масштабности проекта.

Покупатель.
Самый сложный и интересный раздел проекта. Создание качественной базы покупателей - 95 процентов успеха. Человек склонен к недоверию и свои данные просто так, кому попало давать не будет. В начале, для создания базы потенциальных покупателей я использовал коммерческую организацию, т.е. система оплаты за предоставленные данные была такой, как я рассказал выше, но недоверие людей (отношение к коммерческим компаниям, которые платят деньги "за прослушивания информации") и проблематичность выплат (уплата НДФЛ и штатное обоснование работников) заставили на проект взглянуть, с другой стороны.
Некоммерческая организация (в виде фонда) стала оптимальным решением. Социальный фонд, целью которого является помощь населению в преодолении падения жизненного уровня, связанного с мировым кризисом и санкциями, дал возможность решить проблему недоверия населения и вопросы налогообложения.
Подход. Выступая перед сотрудниками небольшого предприятия учредители фонда рассказывали, как тяжело жить при кризисе, как трудно в наше время продавцам и покупателям, а фонд помогает и тем, и другим, продавцам -меньше тратить на рекламу, а покупателям - получать качественный товар (услугу) по приемлемой цене. Товары и услуги дорогие, потому что много денег уходит на рекламу, а фонд предлагает часть этих денег платить покупателям, т.е. непосредственно тем людям, которые будут покупать у них товар. Фонд от Вас ни чего не требует, все даст и вы будете получать деньги за рекламу и т.д.
Я описываю подход, при котором вероятность сбора данных целевой аудитории больше 80 % (проверено).
Фонд, как юридическое лицо, создает корпоративную сеть и выдает "бесплатно" СИМ карты покупателям, а оформляет их как волонтеров, добровольцев (что бы избежать вопросов налогообложения). Получается, что целевая аудитория - это волонтеры фонда, которые принимают платные звонки от продавцов. (по закону Фонд может компенсировать расходы на питание волонтера в пределах 700 руб. в сутки. Сумма выплат волонтеру свыше 700 руб. облагается НДФЛ и является базой для начисления страховых взносов).
Далее фонд заключает с коммерческой структурой договор об оказание услуги платных номеров (при организации корпоративной сети номера обыкновенные в ТЕЛЕ2 обслуживание стоит 1 руб. в сутки, внутри сети разговоры бесплатные). В зависимости сколько времени волонтер потратил на разговор с продавцом, столько он получает от фонда (на питание).
Немного цифр
Каждый человек может уделить часа два свободного времени, когда он поел и отдыхает после трудового дня (с 18.00-20.00). Он может включить телефон с нашей сим картой и смотреть телевизор. Допустим, что в течении 2 часов (120 минут) на разговоры с продавцом он потратит третью часть свободного времени - 40 минут. 40 минут при условии оплаты 20 руб. за минуту - это 800 рублей (уменьшим сумму до 700 руб., чтоб не платить налоги). Далее умножаем 700 руб. на 30 дней в месяце - получаем 21 000 руб. (пусть даже в выходные дни он будет уделять телефону 5 часов). 21 тыс. рублей, я считаю приемлемой ценой для "сдачи" в аренду своих ушей на 2 часа каждый день. Если учесть, что у рабочего есть жена, то доход на семью можно увеличить в 2 раза. В среднем предложение по телефону длиться от 40 сек. до 1,2 минут (зависит от способности задавать интересные вопросы продавцу). Пересчитайте сами.
Теперь берем город России с численностью 500 тыс. (большинство городов). Пусть половина работает - 250 тыс. и могут быть привлечены в систему. Если организаторы проекта будут получать хотя бы 10 руб. за минуту (жадничать не надо) и каждому волонтеру позвонят хотя бы 1 раз в сутки (250 тыс. Х 10 руб.) было бы неплохо.

Часто бывает, что при написании текста, автор делает ошибки и при проверке их не замечает, а вот читателю они сразу бросаются в глаза. Так же происходит и с бизнес планом. Кажется, все рассчитал, все постарался предвидеть, но наступает момент и маленькая ошибка в расчетах перечеркивает весь ваш труд, приводя все предприятие к банкротству.
Прошу Вас высказать свое мнение о проекте, указать на ошибки, а может и присоединиться к реализации проекта. "Пирог" большой и городов много. Спасибо.
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