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Еще не легализован, но уже налогообложен

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Старый Сегодня, 15:01
#1
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Еще не легализован, но уже налогообложен
В связи с неимоверным ростом курса биткоина в последнее время (+40% за неделю, уже выше двух с половиной тысяч долларов за единицу) Центробанк задумался о налогообложении криптовалют – что, признаться, звучит несколько странно, с учетом того что их легализация в России (и то – с рядом дополнительных ограничений) сегодня пока что только обсуждается.

Тем не менее, торговля цифровыми денежными суррогатами означает получение дохода, который должен облагаться налогами – сообщает РБК мнение регулятора. Идею высказала зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на заседании Госдумы. Буквально в течение месяца Госдума может получить на руки законопроект, дающий биткоинам и аналогичным электронным валютам особый статус цифрового товара, что сделает налогообложение возможным. Издание добавляет, что позиция ЦБ уже была согласована с Минфином, Минэком и силовиками.

В России оборот криптовалют по сравнению с традиционными валютами пока что небольшой. Тем не менее, прогресс не стоит на месте, часики тикают, а, по мнению Венсеса Казареса (Wences Casares) - гендиректора криптовалютного кошелька Xapo и члена совета директоров PayPal - через десять лет курс биткоина вполне может достигнуть… одного миллиона долларов за единицу! “Поместите 1% своего состояния в биткоины и забудьте о нем на 10 лет” – советует он частным инвесторам.

Интересно, налог по какой ставке придется уплатить с этого инвестиционного дохода в России?

__________________
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Анна Чернобай на форуме  
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