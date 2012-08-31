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Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 г. потребуется около 25 млрд р

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Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 г. потребуется около 25 млрд р
Глава Минтруда также добавил, что планируется, что с 1 января 2019 года МРОТ сравняется с прожиточным минимумом трудоспособного населения


МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Порядка 25 млрд руб. потребуется выделить из федерального бюджета в 2018 году для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума для федеральных госучреждений, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии.
Цитата:
"Если с темпом 90% с января 2018 года, то из федерального бюджета потребуется 25 млрд руб. на работников федеральных государственных учреждений", -
сказал он.

По словам Топилина, планируется, что с 1 января 2019 года МРОТ сравняется с прожиточным минимумом трудоспособного населения.
Закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, внесен Минтрудом в правительство России. Об этом сообщила накануне вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

В начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году дал поручение подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Выступая 19 апреля с ежегодным отчетом в Госдуме, Медведев напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 руб., а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума.

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