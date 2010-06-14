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Отчёт НБУ за 2016 год - в будущее с оптимизмом

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Отчёт НБУ за 2016 год - в будущее с оптимизмом
Национальный банк Украины обнародовал главный информационный продукт года центрального банка - Годовой отчет за 2016, который отражает основные итоги работы регулятора по направлениям его деятельности.

В отчете подробно освещена информация обо всех аспектах деятельности Национального банка Украины - принятые решения и прогнозы, ключевые функции, процессы реформирования и трансформации. Также он содержит анализ внешних и внутренних условий, повлиявших на принятие решений, полученные результаты, консолидированная финансовая отчетность Национального банка Украины по 2016 и аудиторское заключение по ней.

Как указано в этом документе, 2016 год для Национального банка был годом масштабного внедрения реформ и изменений, основания для которых закладывалось годом ранее: "Внешние условия все еще остаются неблагоприятными, количество общемировых рисков только увеличивается. Но при этом экономические показатели и тенденции, которые мы видим в банковской системе, дают повод с оптимизмом смотреть в будущее ".

Ключевые достижения Национального банка по 2016:

· Стабилизирована макрофинансовую ситуацию, заложены основы для роста экономики и приведения в нормальное состояние основных экономических показателей;
· Развита новую монетарную политику;
· Произошло постепенное снижение учетной ставки - с 22% до 14% и снятие ограничений на валютном рынке;
· Рост золотовалютных резервов Национального банка на 17%;
· Более 98% банковской системы по активам прошло стресс-тестирования;
· Достигнуто почти 100-процентной прозрачности банковской системы;
· Внедрено новую систему оценок финансовой стабильности и надзора;
· Завершена процедура диагностического обследования операций связанных с банками лиц;
· Банковский сектор демонстрирует постепенное тенденцию к восстановлению - на 1 января 2017 63 банки получили прибыль в объеме 10.8 млрд грн;
· Восстанавливается доверие к банковской системе;
· Банкноты гривны остаются одними из самых защищенных в мире;
· Начат проект Сashless economy;
· Популярность безналичных платежей в Украине растет;
· Заработала единая система идентификации клиентов банков для получения административных услуг от государства BankID;
· Национальная платежная система "Украинская платежное пространство" осуществила ряд важных преобразований, способствовавших ее развития;
· Продолжается внутренняя трансформация Национального банка;
· Обновлен "дорожную карту реформ" - Комплексная программа развития финансового сектора до 2020 года;
· Национальный банк Украины стал первой государственной институцией, которая получила признание в области управления персоналом - HR-бренд 2016;
· Центральный банк впервые провел международную исследовательскую конференцию и выступил принимающей стороной заседания региональных групп государств-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка (IMF-World bank Constituency meetings).

По материалам НБУ
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Метки
2016, годовой отчёт, нбу
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