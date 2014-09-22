plague-farm.ru - Ферма Чумы

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 26.05.2017
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Представьте себя владельцем Фармацевтической компании из США. Единственный способ получить прибыль от продажи ваших, абсолютно бесполезных лекарств, это заражать разработанными вами же штаммами вирусов.
Распространяйте различные штаммы вирусов. Каждый вирус вызывает продажу различного количества лекарств. Соберайте прибыль. Обменивайте прибыль на реальные деньги.
В игре установлена заглушка в размере 100р. Если вы мечтаете заработать без вложений, то вы ошиблись сайтом. ХАЛЯВА НЕ РАБАТАЕТ!!!
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Распределение прибыли: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
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10000 серебра на покупки при регистрации
При пополнении от 6000 рублей Вирус Σ в подарок
Партнёрская программа: 5% на вывод и 5% на покупку от пополнения ваших рефералов
За каждого приглашённого реферала 0.1 руб. на покупки
При пополнении рефералом от 3000 рублей Вирус β в подарок
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa ( на момент публикации заявлена но не подключена)
Мой вклад