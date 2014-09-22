Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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plague-farm.ru - Ферма Чумы

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 13:47
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 923
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.015
plague-farm.ru - Ферма Чумы
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 26.05.2017




Цитата:
Представьте себя владельцем Фармацевтической компании из США. Единственный способ получить прибыль от продажи ваших, абсолютно бесполезных лекарств, это заражать разработанными вами же штаммами вирусов.

Распространяйте различные штаммы вирусов. Каждый вирус вызывает продажу различного количества лекарств. Соберайте прибыль. Обменивайте прибыль на реальные деньги.
В игре установлена заглушка в размере 100р. Если вы мечтаете заработать без вложений, то вы ошиблись сайтом. ХАЛЯВА НЕ РАБАТАЕТ!!!

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