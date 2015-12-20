Китай планирует перевести промышленность с угля на газ

В течение последних четырех месяцев использование газа в Китае увеличилось на 12%. Это все происходит для того чтоб уменьшить загрязнение воздуха в стране. Для этого планируется перевести электростанции и предприятия, с использования угля на природный газ. Исходя из этого, потребление природного газа выросло на 12% за последние месяцы.
Исходя из данных Китайской Национальной комиссии реформ и развития, за апрель 2017-го года расходование газа в КНР было выше на 22%, чем за аналогичный период 2016 года, а за последние четыре месяца расходование газа стало больше на 12%. Также по сообщениям, власти страны планируют до 2020 года довести использование газа до 10% от общего количества используемой энергии.
Все это может улучшить перспективы инвестиций из таких стран как Австралия и США, а также РФ, они могут быть очень заинтересованными в постройке новых газопроводов. Просто природный газ в КНР стоит дорого, и власти страны весьма заинтересованы в его импорте, посредством поставок сжиженного газа наливными судами. Правительство Китая планирует использовать газ для снижения загрязненности окружающей среды, от которого страдают большие города.
Ранее Китай принял решение о блокировке поставок угля из Северной Кореи.
Специально для mmgp.ru