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Роботы заменят сотрудников Сбербанка при пересчете денег

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Роботы заменят сотрудников Сбербанка при пересчете денег
Роботы заменят сотрудников Сбербанка при пересчете денег

Сбербанк начал использовать роботов, которые могут пересчитывать наличные средства. Об этом рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления банка, передает агентство RNS.

Робот способен заменить шесть сотрудников кредитной организации, поделился Кузнецов. Сейчас роботизированный участок работы в кассах внедрен в главном кассовом центре Сбербанка на Волгоградском проспекте, он.

Технологию направят в регионы уже в этом году. Так, в 2017 году роботы заменят кассы пересчета денег в Юго-Западном банке (Ростов) и в Волго-Вятском банке (Нижний Новгород), добавил Станислав Кузнецов.

Ранее Inc. передавал, что робот-юрист заменит три тысячи сотрудников Сбербанка. В конце 2016 года Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта Iron Lady, которая занимается звонками должникам-физлицам. В феврале стало известно, что искусственный интеллект Сбербанка начал давать советы клиентам «Сбербанк Онлайн».

Ранее Inc. рассказывал, представители каких профессий останутся без работы из-за машинного обучения.

Источник - incrussia.ru
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