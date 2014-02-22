varges Любитель

Имя: Василий Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.02.2014 Сообщений: 403 Благодарностей: 34 УГ: 5 КП: 0.011

Taxphone - бизнес по цене смартфона



Мы разработали уникальное мобильное приложение для вызова такси по всей России с САМЫМИ выгодными условиями как для водителей, так и для пассажиров. В данный момент компания занимается поиском партнеров по всей России.



1 Этап (начиная с марта 2017) - Продажа франшиз.

Новая ниша, интересная бизнес идея. Возможность получать доход на каждом этапе развития.

Маркетинговый план. Цена франшизы







2 Этап (август-сентябрь 2017) - Наполнение приложения таксистами и клиентами.

Массовая реклама в СМИ и соц. сетях. Формируем каждый свой собственный таксопарк и получаем % от своей базы водителей.

3 Этап - Получение прибыли от оборота компании, в зависимости от количества долей по франшизе.



А теперь подробнее про доли компании.. В компании всего 1 млн. долей. Покупая франшизу, вы уже гарантированно получаете свой пакет акций компании (то есть долей).

К примеру: вы купили франшизу за 11500 рублей (в апреле вы получили бы 30 долей компании). Теперь предположим, что бюджет компании 1 млрд. рублей (к примеру бюджет UBER'а составляет 56 млрд. долларов). Ваша доля в рублях составляет (1млрд/1млн)*30., то есть 3000 рублей будет ваш абсолютно пассивный доход каждый месяц.

Либо взять франшизу за 88000 рублей. Соответственно 300 долей, соответственно 30000 рублей ежемесячно. Неплохо ведь, правда?

И это учитывая то, что вы будете просто лежать на диване. Если же вы не поленитесь, встанете с дивана и раздадите визитки с вашим промо-кодом своим друзьям, коллегам, таксистам... Подчеркиваю - РАЗДАДИТЕ, а не продадите... То цифра будет уже совсем другая.

Это первая российская МЛМ компания, где не нужно ничего продавать.



Главные преимущества проекта "Народное такси" и почему стоит незамедлительно купить франшизу, пока есть такая возможность:

✔Пассивный доход. Сделал работу 1 раз, получаешь постоянно.

✔Реальная польза окружающим людям. Пользователям и водителям, покупателям франшиз .

✔Растущий самостоятельно бизнес. по сарафанке. Это тренд. бизнес под тобой будет развиваться и без твоего участия!

Только надо первых несколько водителей "угостить" приложением



Чем TAXPHONE отличается от других такси





Преимущества для водителей







Преимущества для пассажиров







Документы регистрации МПК "Таксфон Народное Такси"

http://vk.com/wall-75502283_926



О приложении "Таксфон"

vBulletin [video]



О проекте "Таксфон" - Народное такси

vBulletin [video]



Общая презентация. Коротко и четко

vBulletin [video]





Как вы думаете, компания с такими условиями в сфере такси устоит на рынке? Ответ очевиден. Поэтому в ваших же интересах не медлить, а присоединиться к нам и стать одними из первых и получить самые высокие выплаты: абонентская плата с таксистов, выплата паев, выплата за подключения партнеров!

По всем вопросам: https://vk.com/taksfon_taxphone

Регистрация в системе: https://goo.gl/ck2xJe



Мотиватор

"УЖ ЛУЧШЕ БЫТЬ БОГАТЫМ, НО ЗДОРОВЫМ!"



Друзья мои! (Это я обращаюсь к каждому, кто знает меня и читает эти строки. А потому прошу отнестись к тому, что будет здесь написано, с должным вниманием.)



Скажите, кто хочет быть таким, как в заголовке, мм? Понятно, что хотите. А что нужно для этого? Правильно, иметь своё дело, которое продвинулось настолько, что приносит такое количество денег, которое вы не в состоянии потратить. Верно?



Но в том-то и беда, что у вас такого дела НЕТ и НЕ ПРЕДВИДИТСЯ...



Не переживайте. Вы не одиноки. Таких как вы – большинство на этой планете. И я лично в том же числе (но не теряю надежды, что это только пока).



Сегодня я хочу вот о чём с вами поговорить...

Всё в нашей жизни меняется. Она не стоит на месте. Прогресс идёт полным ходом. Многие вещи, в существование которых ещё несколько лет назад было невозможно поверить, появляются в нашей жизни и становятся её нормой. (Примеров на эту тему сами можете привести сколько угодно.) И появляются они благодаря компаниям, которые эти вещи производят и продвигают на рынок. (Время кустарей-одиночек осталось в каком-то очень отдалённом прошлом.) И люди, которые когда-то, на начальном этапе, поверили в те нереальные идеи и стали развивать эти компании, стали богатыми. Неприлично богатыми. Здоровыми и успешными. Такими, какими мечтаете стать ВЫ.



Спросите себя, а почему вы в своё время не вложились, скажем, в биткоины, когда они ничего не стоили? Или не потратили свой ваучер на покупку акций "Газпрома"? Или не прикупили кусочек "Google"? Или "Facebook"? Или "Магнита"? А?..



Да знаю я, знаю, что вы найдёте тысячи причин, почему этого не произошло... А хотите, я назову одну единственную - главную?



А главная причина в том, что в успех этих компаний НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОВЕРИТЬ, поскольку тогда, когда в них ЕЩЁ МОЖНО было вложиться, ИХ ЗВАЛИ НИКАК и ОНИ БЫЛИ НИКЕМ И НИЧЕМ.



Все эти, да и другие успешные компании, прошли 4 этапа своей успешности и известности. Эти этапы называются так:

1. Старт. "Да ну, этого не может быть. Очередной развод. Ничего не получится."

2. Развитие. "Ах, да, я что-то слышал об этом, но вряд ли успех будет грандиозным. Запал выйдет, пшик останется."

3. Успех. "Я бы в это дело вложился, но всё вкусное съели, да и стоит дорого – мне не потянуть."

4. Стабильная работа. "Где я был раньше?!!"



Как вы полагаете, на каком этапе стоило бы инвестировать в эти мегауспешные компании, приносящие своим инвесторам сумасшедшие деньги? (Берём минутную паузу на размышления и поиск ответа, потом читаем дальше.)



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А теперь сравните свой ответ с единственно правильным.

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Готовы? Крутите ниже.

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Правильный ответ: разумеется, на первом этапе (на 4-м бессмысленно, на 3-м нужны мегаденьги, на 2-м вас задушат внутренняя конкуренция, снижающая ценность активов, и личные сомнения в окончательном успехе) – и только НА ПЕРВОМ, на старте.



Но как понять, что компания находится именно на нём?



Очень просто, друзья мои. Расскажите кому-нибудь о компании, в которую вы собираетесь или только подумываете вложиться. Правильной реакцией на ваш рассказ будет эта: "ДА НУ! ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ОЧЕРЕДНОЙ РАЗВОД! НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!"



И всё. Можно вкладывать.

Друзья мои! (Это я обращаюсь к каждому, кто знает меня и читает эти строки. А потому прошу отнестись к тому, что будет здесь написано, с должным вниманием.)Скажите, кто хочет быть таким, как в заголовке, мм?Понятно, что хотите. А что нужно для этого? Правильно, иметь своё дело, которое продвинулось настолько, что приносит такое количество денег, которое вы не в состоянии потратить. Верно?Но в том-то и беда, что у вас такого дела НЕТ и НЕ ПРЕДВИДИТСЯ...Не переживайте. Вы не одиноки. Таких как вы – большинство на этой планете. И я лично в том же числе (но не теряю надежды, что это только пока).Сегодня я хочу вот о чём с вами поговорить...Всё в нашей жизни меняется. Она не стоит на месте. Прогресс идёт полным ходом. Многие вещи, в существование которых ещё несколько лет назад было невозможно поверить, появляются в нашей жизни и становятся её нормой. (Примеров на эту тему сами можете привести сколько угодно.) И появляются они благодаря компаниям, которые эти вещи производят и продвигают на рынок. (Время кустарей-одиночек осталось в каком-то очень отдалённом прошлом.) И люди, которые когда-то, на начальном этапе, поверили в те нереальные идеи и стали развивать эти компании, стали богатыми. Неприлично богатыми. Здоровыми и успешными. Такими, какими мечтаете стать ВЫ.Спросите себя, а почему вы в своё время не вложились, скажем, в биткоины, когда они ничего не стоили? Или не потратили свой ваучер на покупку акций "Газпрома"? Или не прикупили кусочек "Google"? Или "Facebook"? Или "Магнита"? А?..Да знаю я, знаю, что вы найдёте тысячи причин, почему этого не произошло... А хотите, я назову одну единственную - главную?А главная причина в том, что в успех этих компаний НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОВЕРИТЬ, поскольку тогда, когда в них ЕЩЁ МОЖНО было вложиться, ИХ ЗВАЛИ НИКАК и ОНИ БЫЛИ НИКЕМ И НИЧЕМ.Все эти, да и другие успешные компании, прошли 4 этапа своей успешности и известности. Эти этапы называются так:1. Старт. "Да ну, этого не может быть. Очередной развод. Ничего не получится."2. Развитие. "Ах, да, я что-то слышал об этом, но вряд ли успех будет грандиозным. Запал выйдет, пшик останется."3. Успех. "Я бы в это дело вложился, но всё вкусное съели, да и стоит дорого – мне не потянуть."4. Стабильная работа. "Где я был раньше?!!"Как вы полагаете, на каком этапе стоило бы инвестировать в эти мегауспешные компании, приносящие своим инвесторам сумасшедшие деньги? (Берём минутную паузу на размышления и поиск ответа, потом читаем дальше.)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=А теперь сравните свой ответ с единственно правильным.Готовы?Крутите ниже.Правильный ответ: разумеется, на первом этапе (на 4-м бессмысленно, на 3-м нужны мегаденьги, на 2-м вас задушат внутренняя конкуренция, снижающая ценность активов, и личные сомнения в окончательном успехе) – и только НА ПЕРВОМ, на старте.Но как понять, что компания находится именно на нём?Очень просто, друзья мои. Расскажите кому-нибудь о компании, в которую вы собираетесь или только подумываете вложиться. Правильной реакцией на ваш рассказ будет эта: "ДА НУ! ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ОЧЕРЕДНОЙ РАЗВОД! НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!"И всё. Можно вкладывать.



Скрин оплаты франшизы







P.S. Времени на раскачку всё меньше и меньше! Только в мае можно приобрести франшизу стоимостью 11500 за 7000 в рассрочку. С июня такой возможности уже не будет. В дальнейшем количество долей будет стремительно уменьшаться (см. маркетинговый план выше). Готовый и трендовый бизнес в сфере такси - TAXPHONE "Народное такси"Мы разработали уникальное мобильное приложение для вызова такси по всей России с САМЫМИ выгодными условиями как для водителей, так и для пассажиров. В данный момент компания занимается поиском партнеров по всей России.Новая ниша, интересная бизнес идея. Возможность получать доход на каждом этапе развития.Массовая реклама в СМИ и соц. сетях. Формируем каждый свой собственный таксопарк и получаем % от своей базы водителей.А теперь подробнее про доли компании.. В компании всего 1 млн. долей. Покупая франшизу, вы уже гарантированно получаете свой пакет акций компании (то есть долей).К примеру: вы купили франшизу за 11500 рублей (в апреле вы получили бы 30 долей компании). Теперь предположим, что бюджет компании 1 млрд. рублей (к примеру бюджет UBER'а составляет 56 млрд. долларов). Ваша доля в рублях составляет (1млрд/1млн)*30., то есть 3000 рублей будет ваш абсолютно пассивный доход каждый месяц.Либо взять франшизу за 88000 рублей. Соответственно 300 долей, соответственно 30000 рублей ежемесячно. Неплохо ведь, правда?И это учитывая то, что вы будете просто лежать на диване. Если же вы не поленитесь, встанете с дивана и раздадите визитки с вашим промо-кодом своим друзьям, коллегам, таксистам... Подчеркиваю - РАЗДАДИТЕ, а не продадите... То цифра будет уже совсем другая.Это первая российская МЛМ компания, где не нужно ничего продавать.Главные преимущества проекта "Народное такси" и почему стоит незамедлительно купить франшизу, пока есть такая возможность:✔Пассивный доход. Сделал работу 1 раз, получаешь постоянно.✔Реальная польза окружающим людям. Пользователям и водителям, покупателям франшиз .✔Растущий самостоятельно бизнес. по сарафанке. Это тренд. бизнес под тобой будет развиваться и без твоего участия!Только надо первых несколько водителей "угостить" приложениемКак вы думаете, компания с такими условиями в сфере такси устоит на рынке? Ответ очевиден. Поэтому в ваших же интересах не медлить, а присоединиться к нам и стать одними из первых и получить самые высокие выплаты: абонентская плата с таксистов, выплата паев, выплата за подключения партнеров!P.S. Времени на раскачку всё меньше и меньше! Только в мае можно приобрести франшизу стоимостью 11500 за 7000 в рассрочку. С июня такой возможности уже не будет. В дальнейшем количество долей будет стремительно уменьшаться (см. маркетинговый план выше).

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