Taxphone - бизнес по цене смартфона

"УЖ ЛУЧШЕ БЫТЬ БОГАТЫМ, НО ЗДОРОВЫМ!"
Друзья мои! (Это я обращаюсь к каждому, кто знает меня и читает эти строки. А потому прошу отнестись к тому, что будет здесь написано, с должным вниманием.)
Скажите, кто хочет быть таким, как в заголовке, мм?
Понятно, что хотите. А что нужно для этого? Правильно, иметь своё дело, которое продвинулось настолько, что приносит такое количество денег, которое вы не в состоянии потратить. Верно?
Но в том-то и беда, что у вас такого дела НЕТ и НЕ ПРЕДВИДИТСЯ...
Не переживайте. Вы не одиноки. Таких как вы – большинство на этой планете. И я лично в том же числе (но не теряю надежды, что это только пока).
Сегодня я хочу вот о чём с вами поговорить...
Всё в нашей жизни меняется. Она не стоит на месте. Прогресс идёт полным ходом. Многие вещи, в существование которых ещё несколько лет назад было невозможно поверить, появляются в нашей жизни и становятся её нормой. (Примеров на эту тему сами можете привести сколько угодно.) И появляются они благодаря компаниям, которые эти вещи производят и продвигают на рынок. (Время кустарей-одиночек осталось в каком-то очень отдалённом прошлом.) И люди, которые когда-то, на начальном этапе, поверили в те нереальные идеи и стали развивать эти компании, стали богатыми. Неприлично богатыми. Здоровыми и успешными. Такими, какими мечтаете стать ВЫ.
Спросите себя, а почему вы в своё время не вложились, скажем, в биткоины, когда они ничего не стоили? Или не потратили свой ваучер на покупку акций "Газпрома"? Или не прикупили кусочек "Google"? Или "Facebook"? Или "Магнита"? А?..
Да знаю я, знаю, что вы найдёте тысячи причин, почему этого не произошло... А хотите, я назову одну единственную - главную?
А главная причина в том, что в успех этих компаний НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОВЕРИТЬ, поскольку тогда, когда в них ЕЩЁ МОЖНО было вложиться, ИХ ЗВАЛИ НИКАК и ОНИ БЫЛИ НИКЕМ И НИЧЕМ.
Все эти, да и другие успешные компании, прошли 4 этапа своей успешности и известности. Эти этапы называются так:
1. Старт. "Да ну, этого не может быть. Очередной развод. Ничего не получится."
2. Развитие. "Ах, да, я что-то слышал об этом, но вряд ли успех будет грандиозным. Запал выйдет, пшик останется."
3. Успех. "Я бы в это дело вложился, но всё вкусное съели, да и стоит дорого – мне не потянуть."
4. Стабильная работа. "Где я был раньше?!!"
Как вы полагаете, на каком этапе стоило бы инвестировать в эти мегауспешные компании, приносящие своим инвесторам сумасшедшие деньги? (Берём минутную паузу на размышления и поиск ответа, потом читаем дальше.)
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А теперь сравните свой ответ с единственно правильным.
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Готовы?
Крутите ниже.
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Правильный ответ: разумеется, на первом этапе (на 4-м бессмысленно, на 3-м нужны мегаденьги, на 2-м вас задушат внутренняя конкуренция, снижающая ценность активов, и личные сомнения в окончательном успехе) – и только НА ПЕРВОМ, на старте.
Но как понять, что компания находится именно на нём?
Очень просто, друзья мои. Расскажите кому-нибудь о компании, в которую вы собираетесь или только подумываете вложиться. Правильной реакцией на ваш рассказ будет эта: "ДА НУ! ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ОЧЕРЕДНОЙ РАЗВОД! НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!"
И всё. Можно вкладывать.