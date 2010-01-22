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«Сбербанк» представил приложение для торговли акциями на бирже

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«Сбербанк» представил приложение для торговли акциями на бирже


«Сбербанк» разработал приложение «Сбербанк инвестор», которое предназначено для покупки акций на биржах. Об этом глава банка Герман Греф объявил на собрании акционеров по итогам 2016 года.

В приложении можно покупать и продавать акции, а также оценивать свой портфель. Кроме того, в «Сбербанк инвестор» есть встроенный помощник, который даёт рекомендации для игры на бирже, основываясь на опыте пользователя.

«Приложение это очень простое, вам не нужно читать никаких инструкций, оно абсолютно интуитивно и любой человек, взявший его впервые в руки, сможет совершить операцию на бирже», — сказал Греф.

Кроме того, в будущем в приложении появится возможность открыть брокерский счёт с помощью интернет-банка «Сбербанк онлайн».

«Сбербанк инвестор» появится в App Store в июне 2017 года, а в Google Play Store — в июле, добавил Греф.

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