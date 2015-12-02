ПАММ-счёт Veselka 1 (Alpari)

Здравствуйте, уважаемые участники(-цы
) форума. Представляю вам ПАММ-счёт
в лицензированной компании Альпари
, основанной в 1998 году.
Основные
показатели ПАММ-счёта на 26. 05. 2017 г.:
1) возраст - 1 год 2 месяца;
2) текущая доходность - 325.7%;
3) средства в управлении - 423 816 USD;
P. S.
С целью стремления к достижению доверия ко мне, как к человеку в целом и участнику данного форума в частности, я указываю свои персональные данные:
Ф.И.О.
- Никонюк Виталий Николаевич, 1 мая 1980 г. р.
Адрес
- Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, пер. Красный, д. 59, кв. 26
Электронная почта
- vitaly_nikonyuk@mail.ru
Телефон
(моб.
) - 8 (952) 562-90-08
Кроме того, я, имея в наличии Персональный аттестат
в международной системе онлайн-расчётов WebMoney
, являюсь консультантом системы. Аттестат я получил после личной встречи с регистратором в г. Ростове-на-Дону(Россия
), предоставив необходимые документы(паспорт, ИНН
и др.) и подтвердив свой адрес фактического проживания(мной пройдена процедура многоуровневой идентификации
).
Также вы можете связаться со мной посредством социальной сети
.
Ознакомиться подробнее с деталями ПАММ-счёта и, при желании, инвестировать средства