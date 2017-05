Globomen Профессионал

Нумизматика превзошла все другие инвестиции За сильно укрепленной дверью Stack’s Bowers, галереи редких монет в Нью-Йорке, улыбающиеся продавцы показывают свой драгоценный товар, аккуратно выставленный в стеклянных шкафах-витринах.





Для неискушенного человека все это выглядит, как никому ненужная карманная мелочь. Нумизматы, изучающие историю и искусство старых денег, видят в хорошо сохраненных монетах эстетические шедевры, которые стоят во много раз больше своей номинальной цены.



На аукционе, организованном Stack’s Bowers 31 марта, проданный за $940 тыс. американский цент от 1793 г., стал самой дорогой мелкой монетой в истории нумизматики.



Индекс материальных альтернативных категорий активов (index of tangible alternative asset classes), составленный консалтинговой фирмой Knight Frank, показывает, что доход на редкие монеты за десятилетний период на конец 2016 г. составил 195%, что выше искусства (139%), почтовых марок (133%), мебели (-31%) и индекса S&P 500 (58%).



Монеты легче перевозить, чем картины или мебель, и у них более высокое соотношение цены к объему.



Почтовые марки, возможно, еще легче, но бумага, на которой они печатаются, более хрупкая, чем металл, отмечает британский журнал The Economist.



Однако рынок редких монет давно имеет неважную репутацию. То что делает монету очень ценной - блеск, четкость деталей, тон и износ - неуловимо для неподготовленного глаза.



Именно поэтому сомнительные торговцы монетами в течение многих лет успешно убеждали инвесторов платить огромные деньги за не очень ценные или даже фальшивые монеты.



Рынок “дикого запада” завершился в 1986 г., когда появился первый независимый сертификатор монет, базирующийся в Калифорнии Профессиональный оценочный сервис монет (Professional Coin Grading Service, PCGS). Присваивая каждой монете место в 70-уровневой шкале, PCGS дал рынку прозрачность, резко увеличил доверие инвесторов и объемы продаж.



Сегодня глобальные продажи редких монет оцениваются в $5 млрд- $8 млрд в год, а 85% рынка находится в Америке. О том насколько важной стала независимая оценка говорит тот факт, что все продаваемые сегодня на аукционах редкие монеты получают оценку у PCGS или его главного конкурента, Нумизматической корпорации по оценке монет (Numismatic Guaranty Corporation, NGC), которая базируется во Флориде.



Некоторые объясняют заоблачный доход существующей шкалой оценок. Инвесторы жестко придерживаются присвоенному уровню: даже повышение на одну ступень может удвоить или даже утроить розничную стоимость монеты.



Так, например, серебряный доллар, напечатанный монетным двором Сан-Франциско в 1884 г., продается по $19 500 с уровнем №62, но взлетает в цене до $65 тыс. с №63.





Присвоение уровня субъективно: одним из критериев оценки является “внешняя привлекательность”. Скотт Траверс, торговец монетами в Нью-Йорке, говорит, что инвесторы иногда сдают одну и ту же монету на оценку 10 или 20 раз, в надежде на повышение уровня. Все это ведет к постепенной “инфляции ступеней”.



В долгосрочной перспективе неуклонный рост количества монет с максимально высоким уровнем только благодаря решению оценщика, несомненно, приведет к падению цен.



Уже появилась новая услуга - “оценщик оценщиков”, который следит за соблюдением правил при присвоении уровня в двух основных компаниях-оценщиков. Следует ли ожидать в ближайшем будущем оценщика, который будет следить за оценщиком оценщиков?



