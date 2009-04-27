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Фактор ОПЕК: как инвестировать после продления соглашения о нефтедобыче Страны ОПЕК и другие крупные нефтедобытчики продлили соглашение о сокращении производства нефти на девять месяцев. Как это отразится на сырьевых активах и можно ли на этой новости заработать?





На саммите в Вене 25 мая представители стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств продлили соглашение об ограничении добычи нефти на девять месяцев — до 31 марта 2018 года. Согласно действующим договоренностям страны ОПЕК сократят производство на 1,2 млн барр./сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года, а государства, не входящие в организацию, — на 558 тыс. барр., из которых на Россию приходится 300 тыс. барр.



Нефтяной рынок отреагировал на новости из Австрии небольшим снижением. К 18:00 мск июльские фьючерсы на смесь Brent снизились на 1,05%, до $53,4 за барр., при этом в моменте контракты дешевели до $52,86, или на 2,04%. Эксперты, опрошенные РБК, объясняют это тем, что последние две недели цены на нефть демонстрировали опережающий рост в ожидании пролонгации соглашения ОПЕК. Сейчас, когда это событие произошло, на нефтяном рынке наблюдается коррекция, отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Цены также могли снизиться, потому что инвесторы настраивались на дополнительное сокращение добычи или продление соглашения на более серьезный срок, чем девять месяцев, добавляет начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ» Алексей Белкин.



Рубль между тем демонстрирует укрепление на новостях от ОПЕК. По состоянию на 18:30 мск курс российской валюты к доллару США вырос на 0,28%, до 56,24 руб./долл., к евро — на 0,38%, до 63,08 руб./евро. Индекс ММВБ к этому времени снизился на 0,25%, до 1946,8 пункта.



Что будет с ценами на нефть



Аналитики CITI Research в своем аналитическом обзоре для клиентов от 25 мая отмечают, что текущий месяц станет «поворотной точкой» для рынка нефти — причем не только из-за продления соглашения ОПЕК, но и благодаря нарастающему положительному эффекту от сокращения нефтедобычи по итогам предыдущей встречи картеля в ноябре 2016 года. Эксперты подтверждают свой прогноз по среднегодовой цене смеси Brent на уровне $59 за барр. в этом году и $60 за барр. — в 2018 году. Пикового значения цены на нефть достигнут в последнем квартале следующего года — $65 за барр., считают авторы обзора. Вместе с тем они допускают возможность снижения стоимости нефти в 2018 году на фоне роста поставок со стороны «некоторых стран» — особенно из США, а также в связи с прекращением действия соглашения ОПЕК.



Начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин убежден, что пролонгация соглашения ОПЕК станет спусковым крючком для нового удорожания нефти. Участники нефтяной отрасли решились на эту меру, поскольку за прошедшие полгода они удостоверились, что сокращение объема добычи действительно способно корректировать соотношение спроса и предложения на мировом рынке. Текущее снижение цен на нефть финансист связывает с тем, что из-за падения стоимости смеси Brent до уровня $47 за барр. в начале мая трейдеры по всему миру открыли большое количество коротких позиций во фьючерсах на нефть. Сейчас эти сделки закрываются, поясняет Хохрин. По его оценкам, стоимость барреля нефти Brent в скором времени должна достигнуть диапазона $55–65.





Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков напоминает, что соглашение ОПЕК было продлено для того, чтобы избежать перепроизводства нефти в первом квартале 2018 года и ограничить потенциал падения цен на нее. «Благодаря продлению этого соглашения нижняя ценовая граница нефти, то есть уровень, до которого может упасть ее стоимость, составит примерно $45 за барр. По достижении этой отметки нефть вновь перейдет в рост», — поясняет эксперт.



Как изменится курс рубля



Финансисты, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что пролонгация соглашения ОПЕК уже отражена в текущих котировках рубля. «Это событие было ожидаемым — мы оценивали его вероятность в 90% и закладывали в наш базовый прогноз: к концу года рубль может укрепиться до уровня 54 руб./долл.», — говорит аналитик ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Впрочем, в первые дни после саммита в Вене возможен скачок волатильности на финансовых и сырьевых рынках. Движения котировок нефти могут достигать 5–7%, а валютной пары доллар/рубль — 5%, предупреждает эксперт.



Кочетков из компании «Открытие Брокер» считает, что курс рубля полностью отыграл итоги переговоров ОПЕК и в среднесрочной перспективе на него будут действовать другие факторы, в частности ситуация на долговом рынке России. Он напомнил, что недавно Центробанк заявил о снижении интереса иностранных инвесторов к ОФЗ. «Дело в том, что при падении доходности гособлигаций ниже 8% нерезиденты теряют интерес к операциям кэрри-трейд. Учитывая, что инфляция в России снижается и ЦБ продолжает уменьшать ключевую ставку, рубль будет слабеть», — прогнозирует эксперт. Нигматуллин, впрочем, настаивает на том, что сделки кэрри-трейд с рублем сохраняют свою привлекательность для зарубежных игроков. Процентные ставки в России остаются одними из самых высоких в мире, а цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ может оказаться весьма продолжительным, аргументирует он.



Последние полтора года рост курса рубля опережал динамику нефти и, по сути, был неоправданным, добавляет Андрей Хохрин из «Церих Кэпитал Менеджмент». Сейчас, когда ожидания рынка по пролонгации соглашения ОПЕК реализовались, курс российской валюты может упасть, считает финансист. «В июне—июле возможен отскок пары доллар/рубль до уровня 59 руб./долл.», — подчеркивает он.



Куда инвестировать



Главным бенефициаром саммита в Вене станут компании-экспортеры, которые, несмотря на вынужденное сокращение добычи нефти, выиграют от роста цен на энергоресурсы, считает Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Он рекомендует частным инвесторам обратить внимание на экспортеров с высоким коэффициентом ROI (Return On Invest — окупаемость инвестиций). В качестве примера Кочетков привел акции ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и «Ямал СПГ» — они характеризуются высокой дивидендной доходностью.



В свою очередь, Нигматуллин из «Финама» убежден, что инвестору нужно обратить внимание на компании, которые выиграют от укрепления рубля на фоне стабилизации ситуации на нефтяном рынке. «На горизонте года основным бенефициаром будет ретейл из-за роста курса рубля и восстановления потребительского спроса», — говорит он. По мнению аналитика, самыми интересными бумагами в этом секторе рынка являются акции компаний «Лента» и «Дикси».



Также Нигматуллин видит неплохие перспективы у российского долгового рынка — ОФЗ и тех корпоративных облигаций, что попали под закон об освобождении инвестора от уплаты НДФЛ на купонный доход. Речь идет о бумагах, выпущенных с 1 января 2017 года. Кочетков из «Открытие Брокер» соглашается с выводами аналитика и отмечает, что итоги саммита ОПЕК позитивно скажутся на долговых рынках большинства стран с сырьевой экономикой. Сам эксперт выделяет из всех инструментов госбумаги России и Бразилии.



Между тем Алексей Белкин из УК «КапиталЪ» сомневается, что решение ОПЕК окажет какое-либо влияние на динамику сырьевых активов, поскольку инвесторы уже учли его в своих стратегиях. «Движения цены на нефть в коридоре $46–56 уже не вызывают значительных колебаний в рубле, а волатильность последние годы снижается по всем классам активов, кроме криптовалют», — заключает он.



Источник На саммите в Вене 25 мая представители стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств продлили соглашение об ограничении добычи нефти на девять месяцев — до 31 марта 2018 года. Согласно действующим договоренностям страны ОПЕК сократят производство на 1,2 млн барр./сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года, а государства, не входящие в организацию, — на 558 тыс. барр., из которых на Россию приходится 300 тыс. барр.Нефтяной рынок отреагировал на новости из Австрии небольшим снижением. К 18:00 мск июльские фьючерсы на смесь Brent снизились на 1,05%, до $53,4 за барр., при этом в моменте контракты дешевели до $52,86, или на 2,04%. Эксперты, опрошенные РБК, объясняют это тем, что последние две недели цены на нефть демонстрировали опережающий рост в ожидании пролонгации соглашения ОПЕК. Сейчас, когда это событие произошло, на нефтяном рынке наблюдается коррекция, отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Цены также могли снизиться, потому что инвесторы настраивались на дополнительное сокращение добычи или продление соглашения на более серьезный срок, чем девять месяцев, добавляет начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ» Алексей Белкин.Рубль между тем демонстрирует укрепление на новостях от ОПЕК. По состоянию на 18:30 мск курс российской валюты к доллару США вырос на 0,28%, до 56,24 руб./долл., к евро — на 0,38%, до 63,08 руб./евро. Индекс ММВБ к этому времени снизился на 0,25%, до 1946,8 пункта.Аналитики CITI Research в своем аналитическом обзоре для клиентов от 25 мая отмечают, что текущий месяц станет «поворотной точкой» для рынка нефти — причем не только из-за продления соглашения ОПЕК, но и благодаря нарастающему положительному эффекту от сокращения нефтедобычи по итогам предыдущей встречи картеля в ноябре 2016 года. Эксперты подтверждают свой прогноз по среднегодовой цене смеси Brent на уровне $59 за барр. в этом году и $60 за барр. — в 2018 году. Пикового значения цены на нефть достигнут в последнем квартале следующего года — $65 за барр., считают авторы обзора. Вместе с тем они допускают возможность снижения стоимости нефти в 2018 году на фоне роста поставок со стороны «некоторых стран» — особенно из США, а также в связи с прекращением действия соглашения ОПЕК.Начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин убежден, что пролонгация соглашения ОПЕК станет спусковым крючком для нового удорожания нефти. Участники нефтяной отрасли решились на эту меру, поскольку за прошедшие полгода они удостоверились, что сокращение объема добычи действительно способно корректировать соотношение спроса и предложения на мировом рынке. Текущее снижение цен на нефть финансист связывает с тем, что из-за падения стоимости смеси Brent до уровня $47 за барр. в начале мая трейдеры по всему миру открыли большое количество коротких позиций во фьючерсах на нефть. Сейчас эти сделки закрываются, поясняет Хохрин. По его оценкам, стоимость барреля нефти Brent в скором времени должна достигнуть диапазона $55–65.Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков напоминает, что соглашение ОПЕК было продлено для того, чтобы избежать перепроизводства нефти в первом квартале 2018 года и ограничить потенциал падения цен на нее. «Благодаря продлению этого соглашения нижняя ценовая граница нефти, то есть уровень, до которого может упасть ее стоимость, составит примерно $45 за барр. По достижении этой отметки нефть вновь перейдет в рост», — поясняет эксперт.Финансисты, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что пролонгация соглашения ОПЕК уже отражена в текущих котировках рубля. «Это событие было ожидаемым — мы оценивали его вероятность в 90% и закладывали в наш базовый прогноз: к концу года рубль может укрепиться до уровня 54 руб./долл.», — говорит аналитик ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Впрочем, в первые дни после саммита в Вене возможен скачок волатильности на финансовых и сырьевых рынках. Движения котировок нефти могут достигать 5–7%, а валютной пары доллар/рубль — 5%, предупреждает эксперт.Кочетков из компании «Открытие Брокер» считает, что курс рубля полностью отыграл итоги переговоров ОПЕК и в среднесрочной перспективе на него будут действовать другие факторы, в частности ситуация на долговом рынке России. Он напомнил, что недавно Центробанк заявил о снижении интереса иностранных инвесторов к ОФЗ. «Дело в том, что при падении доходности гособлигаций ниже 8% нерезиденты теряют интерес к операциям кэрри-трейд. Учитывая, что инфляция в России снижается и ЦБ продолжает уменьшать ключевую ставку, рубль будет слабеть», — прогнозирует эксперт. Нигматуллин, впрочем, настаивает на том, что сделки кэрри-трейд с рублем сохраняют свою привлекательность для зарубежных игроков. Процентные ставки в России остаются одними из самых высоких в мире, а цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ может оказаться весьма продолжительным, аргументирует он.Последние полтора года рост курса рубля опережал динамику нефти и, по сути, был неоправданным, добавляет Андрей Хохрин из «Церих Кэпитал Менеджмент». Сейчас, когда ожидания рынка по пролонгации соглашения ОПЕК реализовались, курс российской валюты может упасть, считает финансист. «В июне—июле возможен отскок пары доллар/рубль до уровня 59 руб./долл.», — подчеркивает он.Главным бенефициаром саммита в Вене станут компании-экспортеры, которые, несмотря на вынужденное сокращение добычи нефти, выиграют от роста цен на энергоресурсы, считает Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Он рекомендует частным инвесторам обратить внимание на экспортеров с высоким коэффициентом ROI (Return On Invest — окупаемость инвестиций). В качестве примера Кочетков привел акции ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и «Ямал СПГ» — они характеризуются высокой дивидендной доходностью.В свою очередь, Нигматуллин из «Финама» убежден, что инвестору нужно обратить внимание на компании, которые выиграют от укрепления рубля на фоне стабилизации ситуации на нефтяном рынке. «На горизонте года основным бенефициаром будет ретейл из-за роста курса рубля и восстановления потребительского спроса», — говорит он. По мнению аналитика, самыми интересными бумагами в этом секторе рынка являются акции компаний «Лента» и «Дикси».Также Нигматуллин видит неплохие перспективы у российского долгового рынка — ОФЗ и тех корпоративных облигаций, что попали под закон об освобождении инвестора от уплаты НДФЛ на купонный доход. Речь идет о бумагах, выпущенных с 1 января 2017 года. Кочетков из «Открытие Брокер» соглашается с выводами аналитика и отмечает, что итоги саммита ОПЕК позитивно скажутся на долговых рынках большинства стран с сырьевой экономикой. Сам эксперт выделяет из всех инструментов госбумаги России и Бразилии.Между тем Алексей Белкин из УК «КапиталЪ» сомневается, что решение ОПЕК окажет какое-либо влияние на динамику сырьевых активов, поскольку инвесторы уже учли его в своих стратегиях. «Движения цены на нефть в коридоре $46–56 уже не вызывают значительных колебаний в рубле, а волатильность последние годы снижается по всем классам активов, кроме криптовалют», — заключает он.

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