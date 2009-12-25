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Беспрецедентный биткойн-бум вызывает простои на биржах Coinbase и Kraken

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Беспрецедентный биткойн-бум вызывает простои на биржах Coinbase и Kraken

В тот момент, когда биткойн взлетел до рекордного уровня в 2740 $ на Bitstamp, повышенные интерес и спрос на самую популярную в мире криптовалюту оказались чрезмерными для некоторых биткойн-компаний.

Coinbase в четверг перестала справляться с объемами и была вынуждена принять ряд мер, в том числе приостановку операций, сославшись на “беспрецедентный трафик и объем торгов”.

В заявлении, распространенном биржей, говорится:

“На этой неделе Coinbase испытала беспрецедентный объем трафика и торгов. В результате на этой неделе на Coinbase.com испытал несколько перерывов в работе и понизил производительность для некоторых пользователей. Наши инженеры и группы поддержки работают круглосуточно над тем, чтобы восстановить нормальную работу нашего сайта”.

Посещение домашней страницы показывало, что биржа Coinbase “в настоящее время отключена для проведения технических работ”.


Биржа Kraken, которая обеспечивает более 60% биткойн-торговли на европейских рынках, указывает на “снижение производительности”. По словам представителей платформы, Kraken сейчас пропускает через себя “рекордный трафик за все время работы”.

В заявлении биржи говорится:

“Веб-сайт и API в настоящее время работают медленно или не отвечают на запросы многих клиентов. Мы работаем над решением проблемы, но не имеем представления, в какой момент все может вернуться в нормальное состояние. В настоящее время наблюдается рекордный трафик, и производительность может не восстановиться до нормального уровня, пока не снизится нагрузка”.


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биржа, биткоин, новости
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