laska2006 Любитель

Пол: Мужской Адрес: Bucha, Kiev region Инвестирую в: HYIP Регистрация: 05.01.2017 Сообщений: 458 Благодарностей: 32 УГ: 12 КП: 0.013

DAILY COINS - dailycoins.io



Представляю новый фаст







Старт проекта 25/05/2017



Легенда (Google):

Кто Мы



Основанный в 2017 году, DailyCoins Limited (инкорпорация номер: 10719213)

быстро зарекомендовал себя в качестве надежного криптовалюта инвестиционной компании, предлагая полный набор услуг для держателей Bitcoin,

чтобы сделать звук инвестиции и обеспечить их финансовое будущее.

Основанная в Лондоне, DailyCoins Limited инвестировала в диверсифицированных

сотрудников ведущих специалистов по широкому спектру специальностей,

в том числе техники, передовых вычислительных технологий и методов добычи криптовалюта.





Работает с Bitcoin



Планы: FOREVER



Plan I Daily 7%

Min 0.00100000 BTC

Max 4.99999999 BTC

Weekly Profit 49%



Plan II Daily 8%

Min 5.00000000 BTC

Max 24.99999999 BTC

Weekly Profit 56%



Plan III Daily 9%

Min 25.00000000 BTC

Max 49.99999999 BTC

Weekly Profit 56%



Plan IV Daily 10%

Min 50.00000000 BTC

Max Unlimited

Weekly Profit 70%





Реферальные 5%



Минимальный депозит -0.001 BTC

Минимальный вывод - 0.0001 BTC



Check GoldCoders' HYIP Manager License

dailycoins.io - Licensed



GREENBAR



Registrar Data Make Private

Domain : dailycoins.io

Status : Live

Expiry : 2018-05-07



NS 1 : ns1.ddos-guard.net

NS 2 : ns2.ddos-guard.net

NS 3 : ns3.ddos-guard.net

NS 4 : ns4.ddos-guard.net

NS 5 : ns5.ddos-guard.net



Owner Name : WhoisGuard Protected

Owner OrgName : WhoisGuard, Inc.

Owner Addr : P.O. Box 0823-03411

Owner Addr : Panama

Owner Addr : Panama

Owner Addr : PA



Выплаты - Инстант



Ознакомиться

DAILY COINS



Мой вклад

https://blockchain.info/tx/cc0b25a80...99f6f0d8bc6fd9



Здравствуйте форумчане.Представляю новый фаст DAILY COINS Старт проекта 25/05/2017Легенда (Google):Кто МыОснованный в 2017 году, DailyCoins Limited (инкорпорация номер: 10719213)быстро зарекомендовал себя в качестве надежного криптовалюта инвестиционной компании, предлагая полный набор услуг для держателей Bitcoin,чтобы сделать звук инвестиции и обеспечить их финансовое будущее.Основанная в Лондоне, DailyCoins Limited инвестировала в диверсифицированныхсотрудников ведущих специалистов по широкому спектру специальностей,в том числе техники, передовых вычислительных технологий и методов добычи криптовалюта.Работает сMin 0.00100000 BTCMax 4.99999999 BTCWeekly Profit 49%Min 5.00000000 BTCMax 24.99999999 BTCWeekly Profit 56%Min 25.00000000 BTCMax 49.99999999 BTCWeekly Profit 56%Min 50.00000000 BTCMax UnlimitedWeekly Profit 70%Минимальный депозит -0.001 BTCМинимальный вывод - 0.0001 BTCRegistrar Data Make PrivateDomain : dailycoins.ioStatus : LiveExpiry : 2018-05-07NS 1 : ns1.ddos-guard.netNS 2 : ns2.ddos-guard.netNS 3 : ns3.ddos-guard.netNS 4 : ns4.ddos-guard.netNS 5 : ns5.ddos-guard.netOwner Name : WhoisGuard ProtectedOwner OrgName : WhoisGuard, Inc.Owner Addr : P.O. Box 0823-03411Owner Addr : PanamaOwner Addr : PanamaOwner Addr : PAВыплаты - ИнстантОзнакомитьсяМой вклад

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

UNITYMINING 0.33-0.5% hourly forever

CRYPTOSTOCKS 0.15-0.3% hoyrly, initial back anytime __________________