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Медведев сетует, что студенческие стартапы в России не окупились "даже на 10%"

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Медведев сетует, что студенческие стартапы в России не окупились "даже на 10%"
Стартапы российских студентов не окупились и на 10% от того, на что рассчитывало правительство. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев РФ на встрече со студентами Приволжского федерального университета, - сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Я вам больше скажу, несмотря на то что мы публично общаемся. Я считаю, что пока все это не принесло даже 10% той отдачи, на которую мы рассчитывали», - сказал Медведев.

Он также признал, что, «если говорить о количестве стартапов, если говорить о студенческом творчестве и, соответственно, предпринимательстве, конечно, пока это ни в какое сравнение не идет с теми результатами, которых за границей добиваются».

Медведев посетовал, что пока бизнес плохо заходит в стартапы. «Все любят вкладываться в беспроигрышные дела, чтобы сразу была отдача, полноценная, чтобы окупаемость была быстрая», - объяснил Медведев.

В сообщении напоминается, что в феврале, выступая на инвестиционном форуме в Сочи, Дмитрий Медведев посетовал на то, что российские стартапы нередко «утекают за границу», потому что там есть комфортная для их развития среда.
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