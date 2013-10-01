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Криптовалюта Postcoin. Возрождение.

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Криптовалюта Postcoin. Возрождение.
Криптовалюта Postcoin. Возрождение.





Около года назад группа людей объединилась ради создания надежного криптовалютного проекта, способного конкурировать с ведущими мировыми лидерами. За основу была выбрана уже созданная монета Postcoin. Немного о самой монете:
Это криптовалюта использующая алгоритм POS-майнинга. Множество кошельков включенных в сеть образуют инфраструктуру и поддерживают друг друга. Добыча монет происходит непосредственно кошельком и не требует дополнительных ресурсов и энергозатрат. Монету отличает почти мгновенная доставка от кошелька к кошельку.
Сообщество поставило задачу весьма амбициозную. Криптовалюта должна стать не просто монетой, а совершенно новой стратегией, более совершенной чем биткоин, но и инвестиционный проект должен вместить в себя все лучшее что уже наработано другими сообществами. Прошло немногим более года и теперь можно определить границы и те возможности, которые сумела преодолеть команда разработчиков.

Большое внимание на протяжении года было уделено инфраструктуре для ведения бизнеса, взаиморасчетов в сети. Появился API инструмент для ведения бизнеса, онлайн бизнес кошелек, который включает в себя массу возможностей таких как, ввод и вывод через платежные системы Yandex, QIWI, WM, обмен на Bitcoin, Dash.Оплата услуг мобильных операторов и других сервисов. Согласитесь такие возможности имеют не все ведущие форки и сообщества.К тому же там же в кошельке вы найдете массу полезных вещей, облегчающих работу в бизнес проектах: конструктор кнопок, автоматические и массовые платежи, прием платежей без магазина, мерчант.
В сообществе работает прекрасная команда маркетологов, IT-разработчиков, трейдеров. Квалифицированная поддержка по любым вопросам.На данный момент работает уже отлично зарекомендовавший себя проект Доверительного трейдинга. Высокий доход по вкладам, абсолютная прозрачность по вкладам и своевременная выплата, страхование инвестиций, делает его с каждым разом все популярнее. Курс монеты за это время вырос более чем в двадцать раз, а это прекрасный показатель работы всей команды.

http://cryptonyka.com/articles/109-k...rozhdenie.html
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