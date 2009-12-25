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Цена биткоина претерпела резкую коррекцию

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Цена биткоина претерпела резкую коррекцию
После нескольких дней головокружительного роста вечером в четверг цена биткоина претерпела мощную и во многом ожидавшуюся коррекцию.

Напомним, накануне ночью первая криптовалюта взяла барьер в $2500 и продолжала рост в течение дня, перевалив в определенный момент за $2700. По данным Coinmarketcap, максимальный средневзвешенный курс составлял $2759, однако около 16:00 GMT цена резко пошла вниз.

За короткий промежуток время курс опустился до $2369. Еще ниже этот показатель оказался на многих биржах: например, на Bitstamp курс опускался до $2263.


Впоследствии цена биткоина, впрочем, несколько выровнялась, и на момент публикации он торгуется в районе $2450.

Одновременно с этим можно наблюдать и общее снижение совокупной капитализации криптовалют: на данный момент она составляет около $83 млрд, хотя ранее сегодня превышала $91 млрд.


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Метки
биржа, биткоин, курс
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