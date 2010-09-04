Инвесторы из Австрии займутся выращиванием масличных тыкв на Ровенщине

Согласно сообщению пресс-службы Дубровицкой РГА, австрийские инвесторы, компания Голденкерн, рассматривает возможности выращивать масличные тыквы на землях Дубровицкого района Ровенской области.
В сообщении сказано, что на данный момент представители австрийской компании проводят работу по заключению арендных соглашений с владельцами паев на территории Соломиевского сельского совета. Также отмечается, что в ближайшие дни запланирован посев тыквы на подготовленной площади, которая составляет 500 га.
На этом инвесторы не планируют останавливаться. В перспективе компания Голденкерн намерена засеять масляной тыквой и севоизменениями (рожь, просо, гречиха и лен) площадь от 3 до 5 тысяч га.
ООО «Голденкерн» была создана в 2010 году. Основным видом деятельности фирмы является выращивание штирийской голосеменной тыквы для получения семечки и дальнейшая отправка семечки в Австрию для переработки.
Фирма осуществляет закупку сельскохозяйственного сырья, а именно: лён масляничный, просо, пшено, горчица белая.
Фирма также занимается поставкой сельскохозяйственной техники для уборки тыквы от австрийских производителей - фирм KRÖPFEL, MOTY (валкообразователи, комбайны для уборки тыквы, мойки для семечки, очистительные машины, сушки для семечки).
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