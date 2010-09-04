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Вся мировая недвижимость оценивается в $228 трлн

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Вся мировая недвижимость оценивается в $228 трлн

Компания Savills сообщила, что на настоящий момент общая стоимость всей недвижимости достигает $228 трлн. При этом, в компании отмечают, что в прошлом году этот показатель составлял $217 трлн.

По словам директора отдела мировых исследований Savills Иоланды Барнс, показатель вырос до $228 трлн. из-за повышения стоимости объектов.

В отчете компании также говориться о том, что на жилье приходится примерно три четверти общей стоимости мировой недвижимости, а это $168,5 трлн.

Согласно материалов исследования, в течение последнего года наибольшими темпами росла совокупная стоимость коммерческой недвижимости (на 7%). В то время рост стоимости жилья составил 5%.

Аналитики отмечают, что темпы роста стоимости недвижимости значительно опережают темпы роста цен всех мировых облигаций, однако уступают стоимости акций, которая в период с конца 2015 года по конец 2016 года выросла на 9%.

По мнению экспертов, мировая недвижимость является более дорогостоящим активом по сравнению со всеми акциями, облигациями и долговыми ценными бумагами, которые все вместе оцениваются в $170 трлн.

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