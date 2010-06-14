НБУ продолжает ослабление административных ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины продолжает смягчать монетарную политику путем либерализации валютного регулирования. Дальнейшее ослабление временных антикризисных ограничений стало возможным как благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке, так и учитывая относительную сбалансированность инфляционных рисков.
Как и ранее, Национальный банк, следуя концепции нового валютного регулирования, фокусируется прежде всего на устранении барьеров для внешнеторговых операций и притока прямых иностранных инвестиций.
- Во-первых, Национальный банк отменил временную норму, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 120. Теперь максимальный срок расчетов составит 180 дней, как это определено соответствующим законом.
- Во-вторых, иностранные инвесторы получат возможность возвращать вложенные в Украине средства. До сих пор было запрещено покупать и перечислить иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов. Национальный банк решил позволить такие операции. В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий.
- В-третьих, бизнес получает возможность досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям (с использованием гарантий, резервных аккредитивов, через уполномоченные банки и / или иностранные банки) было предоставлено обязательства международных финансовых организаций.
"Эти шаги будут способствовать улучшению инвестиционного климата в стране и облегчению деятельности предприятий, осуществляющих внешнеторговую деятельность. В то же время ни один из этих шагов не приведет к дестабилизации ситуации на валютном рынке", - отметил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий сегодня во время пресс-брифинг по монетарной политике.
Кроме либерализации определенных антикризисных ограничений, Национальный банк отменяет ограничения, сегодня делает невозможным открытие уполномоченным банком корреспондентских счетов в иностранной валюте 1-й группы Классификатора в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена НБУ до 2-х или 3-й группы Классификатора. Это будет способствовать упрощению условий для установления украинскими банками новых корреспондентских отношений с иностранными банками.
В то же время Национальный банк в контексте мер по предотвращению непродуктивного оттока капитала устанавливает требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственников (UBO) нерезидентов-кредиторов. Требования будут действовать во всех случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, заключенного резидентом-заемщиком, не является банком.
Также усовершенствован порядок контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по договору в случае уплаты комиссий, сборов в период до получения кредита и / или в течение первого летнего периода действия договора. Этот порядок предусматривает, что в таких случаях контроль будет осуществляться не на дату платежной операции, а на конец первого летнего периода. Указанный подход позволит резидентам-заемщикам разнообразить условия кредитных договоров.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 41 от 25 мая 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Повышение максимального срока для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до 180 дней вступает в силу с 26 мая 2017 года. Остальные изменений, утвержденных постановлением, вступает в силу с 12 июня 2017 года.
По материалам НБУ
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