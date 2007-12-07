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Более десяти сотрудников французского банка манипулировали валютными курсами

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Более десяти сотрудников французского банка манипулировали валютными курсами
Французский банковский гигант BNP Paribas разрешил вопрос с управлением финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк, согласившись выплатить регулятору штраф в размере 350 млн долларов за нарушения определенных предписаний в области регулирования валютной торговли.

Последний раз банк привлекался к ответственности в прошлом году, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала подразделение кредитора по управлению частным капиталом на 4 млн долларов (!!!).

Как сообщает агентство Reuters, американский регулятор выяснил, что около дюжины сотрудников банка практиковали незаконный сговор, таким образом успешно манипулируя валютными курсами.

В частности, банкиры незаконно передавали инсайдерскую информацию своим коллегам из других институтов, которые в свою очередь наживались на этом, заключая более выгодные сделки с некоторыми валютами развивающихся стран. Это вскрыло явные недостатки в системе надзора за деятельностью банка, которая не уследила за действиями сотрудников, совершавших валютные манипуляции в Нью-Йорке.

Сотрудники банка совершали злоупотребления в период с 2007 по 2011 гг.(!!!), говорится в заявлении регулятора. Поскольку эти события происходили около десяти лет назад, можно сказать, что BNP Paribas отделался легким испугом, поскольку с несколькими сотрудниками, участвовавшими в мошенническом сговоре, контракт уже расторгнут. Сам кредитор признал свою вину и пообещал повысить эффективность надзора за деятельности своих сотрудников.

Источник: ru.forexmagnates.com

4 млн. у.е. и обещание повысить эффективность надзора за 4 года инсайдинга.
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