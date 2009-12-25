Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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КриптоИркутск: Blockchain. Часть 2

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Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,220
Благодарностей: 8,840
УГ: 6
КП: 0.157
подарки
награды Волшебный горшочек 
КриптоИркутск: Blockchain. Часть 2
Майнинг - это создание, даже добыча крипто-
золота, серебра и всего, из чего "выкованы" виртуальные деньги, такие как: Bitcoin, Ethereum, Dash и многие другие.

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pilot10 на форуме  
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Метки
биткоин, майниг криптовалюты, новости
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