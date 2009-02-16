Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,655 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Раздача 50 000 GRS (Groestlcoin)!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:34
#1
Интересующийся
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Калининград
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 26
Благодарностей: 4
УГ: 2
КП: 0.000
Раздача 50 000 GRS (Groestlcoin)!
Groestlcoin (GRS) - первая криптовалюта, подключившаяся к протоколу Segwit в январе 2017 г. - проводит акцию по раздаче 50 000 монет!

По текущему курсу это около 1430 USD.

Монета реальная, не МЛМ-ная, торгуется на биржах Криптопия и Биттрекс.
Выпущена GRS в марте 2014 г., сейчас прошла ряд апдейтов.




Ваши действия:
1) заходите по ссылке - https://goo.gl/xO6XEb
2) регистрируете свою почту;
3) получаете письмо-подтверждение с Вашей рефссылкой;
4) распространяете инфу о раздаче со своей ссылкой любыми возможными способами. Также не возбраняется зафоловвиться в ФБ и в Твиттере и расшаривать их посты.

Победитель будет выбран 22.06.2017 (как раз к выпуску новой версии кошелька).

Всем удачи!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
EvRo74 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раздача по 5 wmb chiks Webmoney 82 16.02.2011 16:32
Раздача WMB allmonitors Разовые действия 42 14.10.2009 20:47
Раздача WMR Dao Webmoney 415 15.07.2009 01:49
Раздача по 10-100 WMB slavalobster Webmoney 137 12.07.2009 15:28
Раздача WMB anhelluss Webmoney 594 16.02.2009 03:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар great4you
Торговля флета(консолидации) видео урок
От great4you в разделе «Видео-уроки»
Аватар polaks
Global Finance - gfinance.net
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bender26Pro
Активация аккаунта
От Bender26Pro в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар MonitoringFF
warriors-samurai-game.ru - Warriors-Samurai-Game
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар altix
ГОЛОС - соцсеть нового поколения
От altix в разделе «Другие криптовалюты»
Аватар discomax
Шаблон (тема) для скрипта H-Scripts
От discomax в разделе «Веб-программирование»
.     
Пользователей
411,655
Тем
471,198
Сообщений
11,657,284

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube