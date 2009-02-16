Раздача 50 000 GRS (Groestlcoin)!

Groestlcoin (GRS) - первая криптовалюта, подключившаяся к протоколу Segwit в январе 2017 г. - проводит акцию по раздаче 50 000 монет!
По текущему курсу это около 1430 USD.
Монета реальная, не МЛМ-ная, торгуется на биржах Криптопия и Биттрекс.
Выпущена GRS в марте 2014 г., сейчас прошла ряд апдейтов.
Ваши действия:
1) заходите по ссылке - https://goo.gl/xO6XEb
2) регистрируете свою почту;
3) получаете письмо-подтверждение с Вашей рефссылкой;
4) распространяете инфу о раздаче со своей ссылкой любыми возможными способами. Также не возбраняется зафоловвиться в ФБ и в Твиттере и расшаривать их посты.
Победитель будет выбран 22.06.2017
(как раз к выпуску новой версии кошелька).
Всем удачи!