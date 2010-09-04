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Harpoon Therapeutics для разработки новой Т-клетки привлекла $45 млн инвестиций

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Harpoon Therapeutics для разработки новой Т-клетки привлекла $45 млн инвестиций


Американская иммуно-онкологическая компания Harpoon Therapeutics для разработки новой Т-клетки в биологической терапии для лечения рака привлекла $45 млн. инвестиций в серии B.

Инвестиционный раунд возглавили новые инвесторы Arix Bioscience и венчурная компания New Leaf, а также приняла участие венчурная компания Taiho и уже ранее существующий инвестор MPM Capital. Марк Чин, менеджер по инвестициям в Arix и Рон Хант, управляющий директор компании New Leaf, войдут в состав совета директоров Harpoon Therapeutics. Кроме того, Сакаи Асанума, президент компании Taiho войдет в состав совета директоров в качестве наблюдателя.




Компания намерена использовать привлеченные средства для продвижения своих испытаний, патентирования, для активации Т-клетки, для иммуно-онкологической платформы TriTAC™, в том числе перемещения двух ведущих программ в клинические испытания и расширение продукции через их открытие и партнерские инициативы. Кроме того, Harpoon увеличивает свою разработку в дополнительных терапевтических платформах, включая те, которые активируются протеазами присутствующие в микроокружении опухоли.




Компания была основана в 2015 году небольшой группой, Патриком Бауэрлом, доктором философии и MPM Capital. Джерри Мак-Махон, доктор философии является президент и генеральным директором компании Harpoon Therapeutics и Люк Евнин, доктор наук, является соучредителем и председателем компании. Harpoon Therapeutics занимается HPN424, простатой - специфическим мембранным антигеном (PSMA) -targeting TriTAC™. HPN424 находится пока в стадии разработки и предназначен для лечения метастатического рака предстательной железы и как ожидается вступит в окончательную фазу клинического испытания в 2018 году.

Платформа TriTAC™ была специально разработана для решения твердых злокачественных опухолей. Компания изучает потенциальное использование этого нового класса клеток антител Т для лечения рака крови и других тяжелых заболеваний, таких как острое и хроническое воспаление и вирусно-инфекционные заболевания.




Компания предвидит идентификацию и перемещение своих разработок в клинические в течение следующего года. Компания использует собственную технологическую платформу ориентированную на взаимодействие Т-клеток, чтобы обнаружить и разработать новые биопрепараты для лечения рака и других заболеваний. Компания разрабатывает широкий ассортимент лекарств-кандидатов, а также планирует развивать свои собственные продукты онкологии в США.




Перевод специально для mmgp.ru


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