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Mogees привлек $1,1 млн, чтобы превратить любую поверхность в музыкальный инструмент

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Mogees привлек $1,1 млн, чтобы превратить любую поверхность в музыкальный инструмент


Лондонский стартап Mogees, разработавший контактный микрофон Mogees Pro и музыкальные и игровые устройства на основе машинного обучения Mogees Play, привлек $1,1 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования, которые он планирует использовать для внедрения своей уникальной технологии распознавания жестов в новые продукты и приложения.

В частности, компания заявляет, что разрабатывает новое многоплатформенное аппаратное и программное обеспечение для «Интернета вещей», виртуальной и дополненной реальности, «умных игрушек» и промышленных приложений.

Основатель стартапа Бруно Замборлин сообщил, что это решение будет состоять из встроенной или беспроводной версии технологии Mogees, реализованной в виде крошечного чипа, который предназначен для улучшения продуктов сторонних производителей.

”Я считаю большим достижением нашей технологии то, что она совсем не навязчива, невероятно чувствительна и превосходно работает практически с любым физическим объектом“, – комментирует он.



”Сейчас мы ищем новых инвесторов и партнеров, заинтересованных в совершенствовании собственных продуктов с помощью машинного обучения. Мы убеждены в том, что технология Mogees имеет огромный потенциал и большие преимущества для ее успешной реализации в широком спектре отраслей“.

Первый продукт Mogees Pro предназначается для музыкантов и выполнен в форме устройства, которое может работать с iOS и Mac, и с профессиональным программным обеспечением MIDI/DAW, наподобие Apple Logic Pro. Данное устройство фактически превращает любую поверхность в музыкальный инструмент и профессиональное решение для разработки звуков.


Второй продукт Mogees Play является более доступным и предназначен для казуальных игр и обучения, с главным акцентом на том, чтобы обучаться музыке, не имея какого-либо специального музыкального образования.


Среди инвесторов Mogees присутствуют Элио Леони Скетти (бывший генеральный директор Iglo Group и прежний генеральный директор EMI), Хаим Перри (основатель и член правления Hotels4U) и Эрик Николи (бывший председатель HMV Group, а также бывший председатель EMI Group). Кроме того, в данном посевном раунде участвовала компания AI Music Group, основанная Сиавашем Махдави.

Другими словами, в данном списке присутствуют инвесторы с большой симпатией к музыке, розничной торговле, развлечениям, а также инновационным технологиям.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/25/mogees-seed/

https://text.ru/antiplagiat/592755255ba22
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