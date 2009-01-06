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Изымать единственное жилье предложено при долге больше 200 000 рубле

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Изымать единственное жилье предложено при долге больше 200 000 рубле
Изымать единственное жилье предложено при долге больше 200 000 рубле

Цитата:
25 мая
Минюст опубликовал доработанный вариант законопроекта об обращении взыскания на единственное жилье должников. Министерство предлагает распространить его действие только на четыре категории неплательщиков: алиментщиков, а также тех, кто отказывается возместить ущерб, причиненный преступлением, вред здоровью или в связи со смертью кормильца, следует из проекта, опубликованного на портале проектов нормативных актов. Но новую норму предложено применять, невзирая на срок возникновения у должника обязательства.
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Взыскание на единственное жилье может быть обращено при долге свыше 200 000 руб., следует из доработанного законопроекта. Но если размер долга «явно несоразмерен стоимости имущества», взыскание на единственное жилье обращено быть не может. Изъятие единственного жилья будет возможно только по решению суда и только в случае, если его площадь не меньше 36 кв. м на человека, а стоимость – вдвое выше стоимости жилья, соответствующего норме предоставления, сказано в законопроекте.
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Изъятое у должника жилье должно быть продано, оставшуюся после уплаты долга и других необходимых платежей сумму предполагается отдать должнику. При этом сумма, переданная должнику, не должна быть меньше необходимой для приобретения жилья, соответствующего нормам предоставления (суд может увеличить ее до 20%). Если жилье должника не удастся продать со второй попытки, его вернут должнику как минимум на год, а затем будут пытаться продать вновь.
Если должник в течение трех месяцев не купит новое жилье, деньги уйдут в бюджет муниципалитета; тогда новое жилье должнику должен будет предоставить муниципалитет, предлагает Минюст.
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При доработке проекта закона Минюст России учел основные предложения, поступившие от граждан в рамках общественного обсуждения законопроекта, а также предложения органов государственной власти, сказано на сайте Минюста. Законопроект не предполагает обращения взыскания на единственное жилье в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ, сообщает министерство. «Законопроект сконцентрирован на защите наиболее уязвимой категории граждан от недобросовестных должников, в связи с чем сфера его действия ограничена только принудительным исполнением требований по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца и возмещению ущерба, причиненного преступлением», – говорится в сообщении Минюста.
Источник:
https://www.vedomosti.ru/politics/ar...stvennoe-zhile
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