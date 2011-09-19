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ЦБ РФ: некредитные организации нами "защищены" и теперь мы за них спокойны

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#1
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ЦБ РФ: некредитные организации нами "защищены" и теперь мы за них спокойны


Первый заместитель председателя Центрального Банка России г-н Швецов, выступая на этой неделе в Государственной Думе, публично объявил, можно сказать, что для "оставшихся в живых" в российских некредитных финансовых организаций - период массовых чисток в этом секторе, оказывается завершился еще в 2016 году.

Однако, это пока не касается российских коммерческих банков: - ЦБ России продолжает пристально следить за ними, вернее за их работой и например, известно, что за последние 4 года, то есть с того времени как в свою должность вступила председатель ЦБ РФ г-жа Эльвира Набиуллина, то в Российской Федерации с помощью ЦБ (путём отзыва лицензии на банковскую деятельность, конечно) был закрыт каждый 4-й банк. Только в прошлом году своей лицензии в России лишились почти 100 коммерческих банков (точная цифра - 90), а за последние 8 лет, чтобы спасти остальные банки от банкротства ЦБ РФ истратил из своих резервов более 1,5 трлн рублей. Впрочем, даже эти усилия так до сих пор и не дают любому гражданину России особой гарантии, что завтра его, скажем, тот же региональный банк, где он держит свои сбережения вдруг не прикроют и в кабинеты банкиров не проследуют следователи из СК РФ. Но такова специфика банковского бизнеса в России и граждане зачастую уповают на АСВ - благо оно гарантирует возврат в случае краха вашего банка до 1,4 млн рублей в качестве застрахованной суммы.

Ну, а вот что касается скажем тех же страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, МФО, управляющих компаний и т.п., то по словам г-на Швецова в этом финансовом секторе, ЦБ РФ навёл относительный порядок и избавился от нерадивых и недобросовестных игроков на этом рынке и конечно, в основном это было сделано, путём отзыва лицензий у них в предыдущие годы (причём зачастую это делалось даже массово). Далее Швецов также заверил думцев, что те игроки (оставшиеся), которые сейчас присутствуют на этом рынке в полной мере соответствуют законодательству России и более не стоит ждать от ЦБ каких-то "массовых репрессий" в отношении их - они работают как полагается и ЦБ лишь в постоянном режиме отслеживает их деятельность. Судя по реакции зала Дума осталась довольна этим отчётом зампреда ЦБ РФ и негативных вопросов Швецову от думцев не поступало.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5927544f4f16d
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