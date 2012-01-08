Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Легендарный Спортивный Банк возвращается!

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Обсуждение HYIP от 16% до 60% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 08.01.2012
Сообщений: 92
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Легендарный Спортивный Банк возвращается!
Я не админ/хозяин

Вот такая рассылочка примает вклады:

subscribe.ru/catalog/sport.soccer.cluefa

Условия:

Мы принимаем вклады от 1000 рублей под 0,5% в день (это 16,14% в месяц). Многие спросят, почему так мало, ведь на хорошем договорном матче можно сразу заработать гораздо больше? Но это только видимая часть айсберга, чем выше уровень лиги договорного матча, тем больше денег нужно на взятки. Мы организуем матчи в низких лигах, но там не большие максимумы ставок. Замкнутый круг.

Мы принимаем вклады для увеличения оборотных средств и повышения уровня оперируемых лиг.

От 1.000 до 9.999 рублей - 0,5% в день (16,14% в месяц)

От 10.000 до 99.999 рублей - 0,55% в день (17,9% в месяц)

От 100.000 - индивидуальные условия (свыше 0,6% в день!)

Ежедневный компаундинг. Выплата средств по понедельникам. Реферальные 2%. Полная надежность, все вклады гарантированы имуществом организации!

Для получения полных условий пишите с темой "Банк" на insiderforyou@ gmail.com

добавлено через 1 минуту
Пробел в емайле перед gmail.ru лишний. Админ адекватный, рассылке около 10 лет.
__________________
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Свои средства доверяю только Инсайдеру!
Delic вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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