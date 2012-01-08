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Легендарный Спортивный Банк возвращается!
Я не админ/хозяин
Вот такая рассылочка примает вклады:
subscribe.ru/catalog/sport.soccer.cluefa
Условия:
Мы принимаем вклады от 1000 рублей под 0,5% в день (это 16,14% в месяц). Многие спросят, почему так мало, ведь на хорошем договорном матче можно сразу заработать гораздо больше? Но это только видимая часть айсберга, чем выше уровень лиги договорного матча, тем больше денег нужно на взятки. Мы организуем матчи в низких лигах, но там не большие максимумы ставок. Замкнутый круг.
Мы принимаем вклады для увеличения оборотных средств и повышения уровня оперируемых лиг.
От 1.000 до 9.999 рублей - 0,5% в день (16,14% в месяц)
От 10.000 до 99.999 рублей - 0,55% в день (17,9% в месяц)
От 100.000 - индивидуальные условия (свыше 0,6% в день!)
Ежедневный компаундинг. Выплата средств по понедельникам. Реферальные 2%. Полная надежность, все вклады гарантированы имуществом организации!
Для получения полных условий пишите с темой "Банк" на insiderforyou@ gmail.com
добавлено через 1 минуту
Пробел в емайле перед gmail.ru лишний. Админ адекватный, рассылке около 10 лет.
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Свои средства доверяю только Инсайдеру!