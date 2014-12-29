Сбербанк купил контрольный пакет акций медицинского стартапа DocDoc

Медицинский стартап DocDoc ушел под контроль "Сбербанка", выкуплены 79,6 процентов акций
ПАО Сбербанк выкупил 79,6 процентов акций медицинской компании DocDoc. Стартап разработал сервис для поиска врача и разработки функции записи на прием к специалисту.
Остальной процент ценных бумаг остался под контролем создателя стартапа и главного менеджера Д. Петрухина. Хотя сумма сделки остается неизвестной, но специалисты предполагают, что она могла быть от 0,8 до 1,6 миллиарда рублей. Такую сумму специалисты вывели из оценочной стоимости компании DocDoc которая составляет от 1 до 2 миллиардов рублей.
За время существования стартапа DocDoc, в него успели вложить венчурный фонд Aurora Ventire Capital и Guard Capital, которые суммарно инвестировали около 5 миллионов долларов.
Сбербанк интегрирует сервис DocDoc в свою систему "ehealth-платформы", в которую уже входят электронные медкарты, доставка заказанных онлайн препаратов, получение медицинской консультации и другие услуги.
Стартап DocDoc уже включает в себя более 30 тысяч медицинских специалистов, а клиентов у компании уже более 780 000 человек. Сервис DocDoc получает плату за заказ от частных клиник, при этом пациенту не приходится доплачивать за удобство в выборе и заказе медицинской услуги.
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По материалам vc.ru