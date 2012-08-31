Тонкий клиент BitCoin-кошелька Electrum - обзор



К настоящему моменту создано множество (несколько десятков) полноценных Биткоин-кошельков. Соответствующие клиенты делятся на два вида:

толстые,

тонкие.

Наиболее надежными (если пользователем соблюдены все требования безопасности) являются толстые клиенты. Они хранят все данные непосредственно на устройстве пользователя. Однако в этом заключается и их недостаток, так как объем соответствующей информации уже превышает 65 гигабайт. Кроме того, эти клиенты постоянно подгружают данные из Сети. Примеры таких программ: BitCoin Core и Armory.



Тонкий клиент, в свою очередь, хранит на компьютере пользователя только основную информацию (например, о состоянии счета), а остальную – на удаленных машинах. Они удобны в тех случаях, когда нет возможности хранить локально больше 50 гигабайт данных и/или постоянно принимать значительный объем информации по Сети. Примеры таких приложений: MultiBit и Electrum.



Особенности кошелька Electrum



В отличии от толстых клиентов, приложение Electrum хранит данные системы (цепочки блоков) на удаленных серверах. Его пользователь может сам выбрать наиболее подходящий (например, самый близкий) сервер и подключиться к нему. Установка клиента не должна вызвать проблем, так как в самом приложении имеется подробная инструкция по инсталлированию и конфигурированию.



Для начала необходимо скачать дистрибутив программы с ее официального сайта – electrum.org. После этого понадобится запустить скачанный файл, а затем нажать на Install.



После того, как процесс распаковки будет завершен, можно запустить приложение.



При первом запуске программа спросит, к какому серверу подключиться – рекомендуется выбирать Autoconnect, после чего нажать на Next.

Затем приложение попросит ввести имя кошелька (можно указать любое), спросит, какого он должен быть типа (лучше выбрать с двухфакторной авторизацией), потребует создать Seed, скопировать и сохранить tuj в надежном месте.



На завершающем этапе потребуется задать пароль для кошелька и указать адрес электронной почты.



Среди особенностей Electrum можно выделить следующие:



полный контроль над приватными ключами;

наличие возможности использования клиента через Tor;

наличие версий под все популярные ОС;

открытый исходный код.



Недостаток у этого кошелька только один: на удаленных серверах не всегда присутствуют актуальные цепочки блоков, поэтому подтверждение транзакций может происходить с задержкой.



Как обезопасить кошелек?



Чтобы обезопасить кошелек BitCoin, необходимо использовать двухфакторную авторизацию. Это практически до нуля снижает риск того, что злоумышленники смогут похитить средства со счета.

Крайне важно делать резервную копию кошелька, и лучше не одну. Если, вдруг, все они будут утеряны, то вернуть деньги никак не получится.

Ни в коем случае нельзя хранить пароли от кошельков в открытом виде на устройстве, где присутствует кошелек. Если оно будет заражено вирусом, то средства украдут.



Как пополнить кошелек?



Пополнить кошелек можно несколькими способами: через биржи, онлайн обменники, частный обмен. Самый быстрый и простой способ - это онлайн обменники. На выбранном ресурсе вы выбираете валютную валютную пару (валюту, которую отдаете + валюту, которую получаете), указываете сумму и создаете электронную заявку. Далее процесс проходит или автоматически, или с вами связывается менеджер ресурса.



Источник BitCoin-кошелек – это приложение, при помощи которого можно хранить BTC (валюту соответствующей системы), принимать ее от других пользователей и выполнять переводы. В некоторых клиентах имеется дополнительный функционал.К настоящему моменту создано множество (несколько десятков) полноценных Биткоин-кошельков. Соответствующие клиенты делятся на два вида:Наиболее надежными (если пользователем соблюдены все требования безопасности) являются толстые клиенты. Они хранят все данные непосредственно на устройстве пользователя. Однако в этом заключается и их недостаток, так как объем соответствующей информации уже превышает 65 гигабайт. Кроме того, эти клиенты постоянно подгружают данные из Сети. Примеры таких программ: BitCoin Core и Armory.Тонкий клиент, в свою очередь, хранит на компьютере пользователя только основную информацию (например, о состоянии счета), а остальную – на удаленных машинах. Они удобны в тех случаях, когда нет возможности хранить локально больше 50 гигабайт данных и/или постоянно принимать значительный объем информации по Сети. Примеры таких приложений: MultiBit и Electrum.В отличии от толстых клиентов, приложение Electrum хранит данные системы (цепочки блоков) на удаленных серверах. Его пользователь может сам выбрать наиболее подходящий (например, самый близкий) сервер и подключиться к нему. Установка клиента не должна вызвать проблем, так как в самом приложении имеется подробная инструкция по инсталлированию и конфигурированию.Для начала необходимо скачать дистрибутив программы с ее официального сайта – electrum.org. После этого понадобится запустить скачанный файл, а затем нажать на Install.После того, как процесс распаковки будет завершен, можно запустить приложение.При первом запуске программа спросит, к какому серверу подключиться – рекомендуется выбирать Autoconnect, после чего нажать на Next.Затем приложение попросит ввести имя кошелька (можно указать любое), спросит, какого он должен быть типа (лучше выбрать с двухфакторной авторизацией), потребует создать Seed, скопировать и сохранить tuj в надежном месте.На завершающем этапе потребуется задать пароль для кошелька и указать адрес электронной почты.полный контроль над приватными ключами;наличие возможности использования клиента через Tor;наличие версий под все популярные ОС;открытый исходный код.Недостаток у этого кошелька только один: на удаленных серверах не всегда присутствуют актуальные цепочки блоков, поэтому подтверждение транзакций может происходить с задержкой.Чтобы обезопасить кошелек BitCoin, необходимо использовать двухфакторную авторизацию. Это практически до нуля снижает риск того, что злоумышленники смогут похитить средства со счета.Крайне важно делать резервную копию кошелька, и лучше не одну. Если, вдруг, все они будут утеряны, то вернуть деньги никак не получится.Ни в коем случае нельзя хранить пароли от кошельков в открытом виде на устройстве, где присутствует кошелек. Если оно будет заражено вирусом, то средства украдут.Пополнить кошелек можно несколькими способами: через биржи, онлайн обменники, частный обмен. Самый быстрый и простой способ - это онлайн обменники. На выбранном ресурсе вы выбираете валютную валютную пару (валюту, которую отдаете + валюту, которую получаете), указываете сумму и создаете электронную заявку. Далее процесс проходит или автоматически, или с вами связывается менеджер ресурса.

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