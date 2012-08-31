Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,644 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Тонкий клиент BitCoin-кошелька Electrum - обзор

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:00
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,050
Благодарностей: 749
УГ: 14
КП: 0.314
подарки
Тонкий клиент BitCoin-кошелька Electrum - обзор
BitCoin-кошелек – это приложение, при помощи которого можно хранить BTC (валюту соответствующей системы), принимать ее от других пользователей и выполнять переводы. В некоторых клиентах имеется дополнительный функционал.

К настоящему моменту создано множество (несколько десятков) полноценных Биткоин-кошельков. Соответствующие клиенты делятся на два вида:
  • толстые,
  • тонкие.

Наиболее надежными (если пользователем соблюдены все требования безопасности) являются толстые клиенты. Они хранят все данные непосредственно на устройстве пользователя. Однако в этом заключается и их недостаток, так как объем соответствующей информации уже превышает 65 гигабайт. Кроме того, эти клиенты постоянно подгружают данные из Сети. Примеры таких программ: BitCoin Core и Armory.

Тонкий клиент, в свою очередь, хранит на компьютере пользователя только основную информацию (например, о состоянии счета), а остальную – на удаленных машинах. Они удобны в тех случаях, когда нет возможности хранить локально больше 50 гигабайт данных и/или постоянно принимать значительный объем информации по Сети. Примеры таких приложений: MultiBit и Electrum.

Особенности кошелька Electrum


В отличии от толстых клиентов, приложение Electrum хранит данные системы (цепочки блоков) на удаленных серверах. Его пользователь может сам выбрать наиболее подходящий (например, самый близкий) сервер и подключиться к нему. Установка клиента не должна вызвать проблем, так как в самом приложении имеется подробная инструкция по инсталлированию и конфигурированию.

Для начала необходимо скачать дистрибутив программы с ее официального сайта – electrum.org. После этого понадобится запустить скачанный файл, а затем нажать на Install.

После того, как процесс распаковки будет завершен, можно запустить приложение.

При первом запуске программа спросит, к какому серверу подключиться – рекомендуется выбирать Autoconnect, после чего нажать на Next.
Затем приложение попросит ввести имя кошелька (можно указать любое), спросит, какого он должен быть типа (лучше выбрать с двухфакторной авторизацией), потребует создать Seed, скопировать и сохранить tuj в надежном месте.

На завершающем этапе потребуется задать пароль для кошелька и указать адрес электронной почты.

Среди особенностей Electrum можно выделить следующие:

полный контроль над приватными ключами;
наличие возможности использования клиента через Tor;
наличие версий под все популярные ОС;
открытый исходный код.

Недостаток у этого кошелька только один: на удаленных серверах не всегда присутствуют актуальные цепочки блоков, поэтому подтверждение транзакций может происходить с задержкой.

Как обезопасить кошелек?


Чтобы обезопасить кошелек BitCoin, необходимо использовать двухфакторную авторизацию. Это практически до нуля снижает риск того, что злоумышленники смогут похитить средства со счета.
Крайне важно делать резервную копию кошелька, и лучше не одну. Если, вдруг, все они будут утеряны, то вернуть деньги никак не получится.
Ни в коем случае нельзя хранить пароли от кошельков в открытом виде на устройстве, где присутствует кошелек. Если оно будет заражено вирусом, то средства украдут.

Как пополнить кошелек?


Пополнить кошелек можно несколькими способами: через биржи, онлайн обменники, частный обмен. Самый быстрый и простой способ - это онлайн обменники. На выбранном ресурсе вы выбираете валютную валютную пару (валюту, которую отдаете + валюту, которую получаете), указываете сумму и создаете электронную заявку. Далее процесс проходит или автоматически, или с вами связывается менеджер ресурса.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как перенести кошелёк BTC на другой компьютер? Где лежит файл кошелька bitcoin moneysiti Bitcoin 53 10.03.2017 23:07
Electrum выпустила клиент биткоин-кошелька для Linux Fedora pilot10 Новости криптовалют 0 04.12.2016 18:14
Зачем делать копию кошелька Bitcoin Commons Новости криптовалют 1 06.04.2016 05:30
Устанавливаем и используем «легкий» кошелек Electrum pilot10 Новости криптовалют 0 19.12.2014 16:41
Bitcoin и чемпионат мира по футболу: обзор специализированных сервисов bujhm2011 Новости криптовалют 0 13.06.2014 08:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Paniker
Обратные ссылки с сервисов социальных закладок
От Paniker в разделе «Линкостроение»
Аватар 73kadr
Тема 73kadr - до 200% реферальных вознаградений ваши!
От 73kadr в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар alekkks
thegivingpond.com - thegivingpond
От alekkks в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Hyip-Cruiser
Future Trails Inc - futuretrails.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
На Украине предложили сажать на 10 лет за отрицание «российской агрессии»
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар Prezident
Время регистрироваться в «FX Market Masters July 2014»
От Prezident в разделе «Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров»
.     
Пользователей
411,644
Тем
471,188
Сообщений
11,656,920

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube