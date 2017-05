DmDock Любитель

Bitkush Ltd - bitkush.biz Я не админ!

Старт проекта 24.05.2017



Данная ТЕМА создана для ознакомления и не является призывом к действию!



Bitkush Ltd





Цитата: Bitkush Лтд. Лондонской компании с официальной Регистрация #10686589, вы можете проверить его.

У нас есть собственный центр обработки данных и майнинг фермы. В отличие от других, мы не нацелены на BTC и ltc или Dash, мы добыче одновременно много развилок, чтобы получить прибыль от них. Хорошим примером компании, благодаря выбранной стратегии, является Эфириума и тире роста.



Есть слишком много пулов майнинга уже в интернете, где вы можете заработать несколько монет, но это слишком долго, чтобы получить реальную прибыль в короткие сроки. Поэтому мы предлагаем в ближайшее время сделать это, и этого достаточно, чтобы подождать несколько дней после создания депозита, чтобы получить 100% обратно и продолжать зарабатывать монеты с того же депозита.



Мы решили поддержать вилки в профиле пользователя, потому что БТД является важным криптовалюты и он более стабильный, чем другие. Так принято только БТД! Тарифные планы:







Starter: Доходность 10%,

Минимальный депозит 0.001 BTC

Max. депозит 5 BTC

Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0,416%.



Normal: Доходность 12% в сутки

Минимальный депозит 5.001 BTC

Max. депозит 10 BTC

Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0.5%



Professional: Доходность 15% в сутки

Минимальный депозит 10.001 BTC

Max. депозит 500 BTC

Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0.625%



Депозиты работают на постоянной основе.

Т.е. Включены в выплаты



Мин.депозит:0.001BTC

Платежная система: Bitcoin

Pеферальная программа:10%

Тип выплат: Автоматический и ежечасный!!!



Официальная компания.

COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2

COMODO CA Limited

Name Server:NS22.CLOUDNS.NET

Name Server:NS21.CLOUDNS.NET

Name Server:NS23.CLOUDNS.NET

Name Server:NS24.CLOUDNS.NET

Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.



Ознакомиться с проектом>>



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 50% от рефералки =5% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://bitkush.biz/?ref=161

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=511195

Мой вклад в проект: 0.05 BTC Hash:014da6f4ebdb67b17b92c2753f59150a173df9961d842c0e55 de06d0797b10fb

