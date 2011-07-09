Bitkush Ltd - bitkush.biz

Bitkush Лтд. Лондонской компании с официальной Регистрация #10686589, вы можете проверить его.
У нас есть собственный центр обработки данных и майнинг фермы. В отличие от других, мы не нацелены на BTC и ltc или Dash, мы добыче одновременно много развилок, чтобы получить прибыль от них. Хорошим примером компании, благодаря выбранной стратегии, является Эфириума и тире роста.
Есть слишком много пулов майнинга уже в интернете, где вы можете заработать несколько монет, но это слишком долго, чтобы получить реальную прибыль в короткие сроки. Поэтому мы предлагаем в ближайшее время сделать это, и этого достаточно, чтобы подождать несколько дней после создания депозита, чтобы получить 100% обратно и продолжать зарабатывать монеты с того же депозита.
Мы решили поддержать вилки в профиле пользователя, потому что БТД является важным криптовалюты и он более стабильный, чем другие. Так принято только БТД!
Тарифные планы:
Starter: Доходность 10%,
Минимальный депозит 0.001 BTC
Max. депозит 5 BTC
Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0,416%.
Normal:Доходность 12% в сутки
Минимальный депозит 5.001 BTC
Max. депозит 10 BTC
Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0.5%
Professional:Доходность 15% в сутки
Минимальный депозит 10.001 BTC
Max. депозит 500 BTC
Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0.625%
Депозиты работают на постоянной основе.
Т.е. Включены в выплаты
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:10%
Тип выплат: Автоматический и ежечасный!!!
Официальная компания.
COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
COMODO CA Limited Name Server:NS22.CLOUDNS.NET
Name Server:NS21.CLOUDNS.NET
Name Server:NS23.CLOUDNS.NET
Name Server:NS24.CLOUDNS.NET
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.