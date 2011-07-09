Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitkush Ltd - bitkush.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 00:38
#1
Любитель
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 332
Благодарностей: 78
УГ: 4
КП: 0.000
подарки
Bitkush Ltd - bitkush.biz
Я не админ!
Старт проекта 24.05.2017

Данная ТЕМА создана для ознакомления и не является призывом к действию!



Цитата:
Bitkush Лтд. Лондонской компании с официальной Регистрация #10686589, вы можете проверить его.
У нас есть собственный центр обработки данных и майнинг фермы. В отличие от других, мы не нацелены на BTC и ltc или Dash, мы добыче одновременно много развилок, чтобы получить прибыль от них. Хорошим примером компании, благодаря выбранной стратегии, является Эфириума и тире роста.

Есть слишком много пулов майнинга уже в интернете, где вы можете заработать несколько монет, но это слишком долго, чтобы получить реальную прибыль в короткие сроки. Поэтому мы предлагаем в ближайшее время сделать это, и этого достаточно, чтобы подождать несколько дней после создания депозита, чтобы получить 100% обратно и продолжать зарабатывать монеты с того же депозита.

Мы решили поддержать вилки в профиле пользователя, потому что БТД является важным криптовалюты и он более стабильный, чем другие. Так принято только БТД!
Тарифные планы:



Starter: Доходность 10%,
Минимальный депозит 0.001 BTC
Max. депозит 5 BTC
Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0,416%.

Normal:Доходность 12% в сутки
Минимальный депозит 5.001 BTC
Max. депозит 10 BTC
Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0.5%

Professional:Доходность 15% в сутки
Минимальный депозит 10.001 BTC
Max. депозит 500 BTC
Начисления и выплаты Автоматически каждый час 0.625%

Депозиты работают на постоянной основе.
Т.е. Включены в выплаты

Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:10%
Тип выплат: Автоматический и ежечасный!!!

Официальная компания.
COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
COMODO CA Limited
Name Server:NS22.CLOUDNS.NET
Name Server:NS21.CLOUDNS.NET
Name Server:NS23.CLOUDNS.NET
Name Server:NS24.CLOUDNS.NET
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Ознакомиться с проектом>>

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 50% от рефералки =5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitkush.biz/?ref=161
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=511195
Мой вклад в проект: 0.05 BTC Hash:014da6f4ebdb67b17b92c2753f59150a173df9961d842c0e55 de06d0797b10fb
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DmDock на форуме  
Старый Сегодня, 01:21
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,503
Благодарностей: 11,170
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Bitkush Ltd - bitkush.biz
DmDock, нехорошо у давида хлеб отбивать - он разозлицца и чо-нить страшное сотворит или он вам уступил, чтоб потом при скаме не его пинали?

песТня
"грин зеленый,
биток кудрявый,
да раскудрявый,
роднооой!"
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средник с депом в выплатах!
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 01:25.
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 01:27
#3
Любитель
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 332
Благодарностей: 78
УГ: 4
КП: 0.000
подарки
Всем Привет - выяснил в поддержке, что при депозите меньше чем 0,048btc -выплаты автоматические , но раз в сутки
т.е. при депе выше этой суммы - выплаты почасовые!! собственно в FAQе это прописано))
Цитата:
КОГДА Я ПОЛУЧУ ПРИБЫЛЬ?
Это автоматическая система и она платит ежедневно или ежечасно на Ваш кошелек (почасовые выплаты поддерживаются, если депозит более 0.048 БТД).
добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
DmDock, нехорошо у давида хлеб отбивать - он разозлицца и чо-нить страшное сотворит или он вам уступил, чтоб потом при скаме не его пинали?
Долго думал что бы Вам ответить))) но так и не придумал
да простит меня Давид!!....
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Последний раз редактировалось DmDock; Сегодня в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
DmDock на форуме  
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