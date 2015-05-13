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SpectX привлек инвестиции для своей платформы по моментальной обработке данных

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SpectX привлек инвестиции для своей платформы по моментальной обработке данных
SpectX, расположенный в Таллинне (Эстония), привлек инвестиции для своей платформы по моментальной обработке данных. Сумма сделки к сожалению, не была раскрыта.
Инвестором стал Karma Ventures. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для разработки своего продукта и для дальнейшего его роста.

Основанная в феврале 2015 года под руководством Рене Трисберга (сейчас генеральный директор), SpectX является разработчиком программного обеспечения для моментальной обработки неограниченных объемов данных. Данная платформа в режиме реального времени способна справится с любым количеством данных, в их первоначальном виде, без каких либо намеков на обработку.

Перевод специально для MMGP.RU
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новости, привлечение инвестиций, технологии, финансирование стартапа
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