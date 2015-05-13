SpectX привлек инвестиции для своей платформы по моментальной обработке данных

SpectX, расположенный в Таллинне (Эстония), привлек инвестиции для своей платформы по моментальной обработке данных. Сумма сделки к сожалению, не была раскрыта.
Инвестором стал Karma Ventures. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для разработки своего продукта и для дальнейшего его роста.
Основанная в феврале 2015 года под руководством Рене Трисберга (сейчас генеральный директор), SpectX является разработчиком программного обеспечения для моментальной обработки неограниченных объемов данных. Данная платформа в режиме реального времени способна справится с любым количеством данных, в их первоначальном виде, без каких либо намеков на обработку.
Перевод специально для MMGP.RU