В Южной Корее Биткоин стоит $4500, гонка вверх продолжается
Южнокорейские трейдеры платят по $4500 за Биткоин, поскольку цена виртуальной валюты продолжает расти.
Реестр ордеров на местной бирже Coinone показал текущую цену в 4254,00 ($ 3805), с 24-часовым максимумом 5,025,000 ($ 4494).
Широкие спреды просто беспрецедентны, даже по сравнению с другими недавно раздутыми рынками, такими как Япония, где местная бирка bitFlyer зарегистрировала цену 333 200 иен ($2980).
На Coinbase, один Биткоин, продавался за $2667,53, хотя на момент написания статьи пошел резкий спад до $2380.
Пользователи выдвинули различные теории, объясняющие, почему рынок бирж в Южной Корее настолько разнообразен: от контроля движения капитала до массового арбитража и даже «долговой экономики».
Между тем, сам Биткоин продолжает устанавливать новые максимумы, что явно противоречит тем, кто заявляет, что сформировался новый пузырь.
Данные CoinMarketCap за четверг показывают реверс в судьбе альткоинов, только Биткоин и Эфириум Классик, за последние 24 часа, добавили значительные объемы.
Барри Силберт (Barry Silbert) продолжает свою пропагандистскую работу, и разместил пост в Твитере, в среду о том, что его инвестиционный фонд Ethereum Classic Investment Trust «будет делать пожертвование в размере $ 390 000 каждый год для развития, маркетинга и поддержки сообщества Эфириума Классического (в течении 3лет)».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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