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В Южной Корее Биткоин стоит $4500

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#1
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В Южной Корее Биткоин стоит $4500
В Южной Корее Биткоин стоит $4500, гонка вверх продолжается
Южнокорейские трейдеры платят по $4500 за Биткоин, поскольку цена виртуальной валюты продолжает расти.

Реестр ордеров на местной бирже Coinone показал текущую цену в 4254,00 ($ 3805), с 24-часовым максимумом 5,025,000 ($ 4494).

Широкие спреды просто беспрецедентны, даже по сравнению с другими недавно раздутыми рынками, такими как Япония, где местная бирка bitFlyer зарегистрировала цену 333 200 иен ($2980).

На Coinbase, один Биткоин, продавался за $2667,53, хотя на момент написания статьи пошел резкий спад до $2380.

Пользователи выдвинули различные теории, объясняющие, почему рынок бирж в Южной Корее настолько разнообразен: от контроля движения капитала до массового арбитража и даже «долговой экономики».

Между тем, сам Биткоин продолжает устанавливать новые максимумы, что явно противоречит тем, кто заявляет, что сформировался новый пузырь.

Данные CoinMarketCap за четверг показывают реверс в судьбе альткоинов, только Биткоин и Эфириум Классик, за последние 24 часа, добавили значительные объемы.

Барри Силберт (Barry Silbert) продолжает свою пропагандистскую работу, и разместил пост в Твитере, в среду о том, что его инвестиционный фонд Ethereum Classic Investment Trust «будет делать пожертвование в размере $ 390 000 каждый год для развития, маркетинга и поддержки сообщества Эфириума Классического (в течении 3лет)».

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Alex077 на форуме  
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#2
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Имя: Aleksandr
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Re: В Южной Корее Биткоин стоит $4500
Цитата:
Сообщение от Alex077 Посмотреть сообщение
В Южной Корее Биткоин стоит $4500
Я вот чего то не понимаю, там нет альтернативных платежных систем , что бы потом на обменниках покупать дешевле?
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Старый Сегодня, 00:37
#3
Мастер
 
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Автор темы Re: В Южной Корее Биткоин стоит $4500
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Я вот чего то не понимаю, там нет альтернативных платежных систем , что бы потом на обменниках покупать дешевле?
Нет, иначе арбитражем все бы выровняли очень быстро..Такая история была с Японией раньше, и потом с Китайскими биржами..
Даже если работают переводы они идут 2-3 недели, курс уже 10 раз поменяется..
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Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 00:43
#4
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
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Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 1,612
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УГ: 53
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Re: В Южной Корее Биткоин стоит $4500
Цитата:
Сообщение от Alex077 Посмотреть сообщение
Нет, иначе арбитражем все бы выровняли очень быстро..Такая история была с Японией раньше, и потом с Китайскими биржами..
Даже если работают переводы они идут 2-3 недели, курс уже 10 раз поменяется..
А счета Биткоин получается только все с верификацией у них?))
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Старый Сегодня, 01:23
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,745
Благодарностей: 1,418
УГ: 6
КП: 0.679
подарки
Автор темы Re: В Южной Корее Биткоин стоит $4500
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
А счета Биткоин получается только все с верификацией у них?))
С Кореей не работал, но Китай уже весь с верификацией, правила кус и амл...
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Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 01:33
#6
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,612
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УГ: 53
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Re: В Южной Корее Биткоин стоит $4500
Цитата:
Сообщение от Alex077 Посмотреть сообщение
С Кореей не работал, но Китай уже весь с верификацией, правила кус и амл...
Главное преимущества криптовалют теряется. Интересно, как там ведут борьбу за анонимность
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