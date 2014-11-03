Доступный облачный майнинг криптовалюты PMCoin!

Повстречала в сети обзор увлекательного сервиса. При этом одни воспринимают его за реальный облачный майнинг
с минимальными капиталовложениями, другие же именую хайпом. Давайте и мы разберемся, что это за проект такой? Пишите свои размышления в комментариях темы.
Знакомьтесь! PMCoin!
PMCoin
– очередная криптовалюта, разработанная для перепродажи на сайте мониторинга «Exchange
» с автовыводом прибыли на персональный кошелек ПерфектМани. Данный форк не встречается ни на одной площадке криптовалютных бирж во избежание спекулятивных скачков роста и падения курса. Рост цены форка напрямую зависит от спроса потребителей.
Как все это происходит на практике?
Заинтересованному пользователю необходимо заглянуть на сайт облачного майнинга pmcoin.co
. Для этого достаточно будет нажать на любую кнопку соцсети, а после авторизации указать в появившемся окошке реальный ящик электронной почты, дождаться письма и ввести уникальный, сгенерированный программой, код. Отправленный код действителен 2 часа. По истечении этого времени следует повторно получить его с сервиса. Да, для регистрации на сайте облачного майнинга
необходимо указывать исключительно кошелек сервиса gmail.com
. Адреса других сервисов сайт не принимает. Помимо сгенерированного кода в письме будет находиться ссылка на видеоинструкцию относительно заработка.
После регистрации в правом верхнем углу сайта появится криптовалютный счет. На его счет следует перевести любую сумму в долларах ПерфектМани для приобретения PMCoin. Непосредственно перед началом майнинга следует создать контракт на все купленные монеты. Для этого достаточно перейти в раздел «Cloud Mining»
и воспользоваться кнопкой «Create Now»
. Она находится по правую сторону от контракта. Срок действия нового контракта – год.
А теперь самое интересное!
Одни пользователи утверждают, что система сайта в автоматическом режиме станет продавать ваши монеты и самостоятельно выводить прибыль на счет кошелька ПерфекМани. Другие говорят, что продавать придется PMCoin самостоятельно. Третьи же утверждают, что только тогда пойдет заработок, когда будут привлекаться рефералы. А вы как считаете? Игра стоит свеч?
В завершение
На сайте облачного майнинга
вся информация написана на английском языке. Только окошко поддержки отмечено на русском языке. С первого раза все указанные окошки почему-то не находятся. Там, где они должны быть, по словам активных майнеров, их не видно. Приходится либо по оставленным ссылкам в разделы переходить или видеоинструкцию внимательно изучать. Благо, их в сети много. Да сам сайт ее присылает в момент регистрации. А как вам этот сервис доступного облачного майнинга
?
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Автор: Александра 81
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