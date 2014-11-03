Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,644 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Доступный облачный майнинг криптовалюты PMCoin!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Вы уже протестировали PMCoin?
Да! 0 0%
Нет! 0 0%
И не собираюсь, так как это хайп! 0 0%
Неплохой облачный майнинг 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:12
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 7,204
Благодарностей: 2,289
УГ: 5
КП: 0.273
подарки
Доступный облачный майнинг криптовалюты PMCoin!
Повстречала в сети обзор увлекательного сервиса. При этом одни воспринимают его за реальный облачный майнинг с минимальными капиталовложениями, другие же именую хайпом. Давайте и мы разберемся, что это за проект такой? Пишите свои размышления в комментариях темы.


Знакомьтесь! PMCoin!

PMCoin – очередная криптовалюта, разработанная для перепродажи на сайте мониторинга «Exchange» с автовыводом прибыли на персональный кошелек ПерфектМани. Данный форк не встречается ни на одной площадке криптовалютных бирж во избежание спекулятивных скачков роста и падения курса. Рост цены форка напрямую зависит от спроса потребителей.

Как все это происходит на практике?

Заинтересованному пользователю необходимо заглянуть на сайт облачного майнинга pmcoin.co. Для этого достаточно будет нажать на любую кнопку соцсети, а после авторизации указать в появившемся окошке реальный ящик электронной почты, дождаться письма и ввести уникальный, сгенерированный программой, код. Отправленный код действителен 2 часа. По истечении этого времени следует повторно получить его с сервиса. Да, для регистрации на сайте облачного майнинга необходимо указывать исключительно кошелек сервиса gmail.com. Адреса других сервисов сайт не принимает. Помимо сгенерированного кода в письме будет находиться ссылка на видеоинструкцию относительно заработка.

После регистрации в правом верхнем углу сайта появится криптовалютный счет. На его счет следует перевести любую сумму в долларах ПерфектМани для приобретения PMCoin. Непосредственно перед началом майнинга следует создать контракт на все купленные монеты. Для этого достаточно перейти в раздел «Cloud Mining» и воспользоваться кнопкой «Create Now». Она находится по правую сторону от контракта. Срок действия нового контракта – год.

А теперь самое интересное!

Одни пользователи утверждают, что система сайта в автоматическом режиме станет продавать ваши монеты и самостоятельно выводить прибыль на счет кошелька ПерфекМани. Другие говорят, что продавать придется PMCoin самостоятельно. Третьи же утверждают, что только тогда пойдет заработок, когда будут привлекаться рефералы. А вы как считаете? Игра стоит свеч?

В завершение

На сайте облачного майнинга вся информация написана на английском языке. Только окошко поддержки отмечено на русском языке. С первого раза все указанные окошки почему-то не находятся. Там, где они должны быть, по словам активных майнеров, их не видно. Приходится либо по оставленным ссылкам в разделы переходить или видеоинструкцию внимательно изучать. Благо, их в сети много. Да сам сайт ее присылает в момент регистрации. А как вам этот сервис доступного облачного майнинга?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Честный и быстрый обмен электронных валют
Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк!
Александра 81 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
HashCase - Облачный майнинг с новой технологией HashCase - Облачный майнинг с новой Артём Самойлов 865158288 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 41 17.12.2015 06:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар SQMonitor
Dealing Investment - dealinginvestment.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар polaks
charityfutureinvest-charityfutureinvest.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет andreiaaa: 560330 (ForexTrend)
От KEHKE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар mark78
Гривна оказалась самой слабой валютой в мире
От mark78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар veranika55
Эксперты не разделяют прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,644
Тем
471,189
Сообщений
11,656,922

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube