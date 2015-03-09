Стартап Smacircle собрал $96 тысяч инвестиций и создал миниатюрный взрослый велосипед

Компания Smacircle выпустила свой первый товар на собранные 96 тысяч долларов инвестиций
Стартап из Китая Smacircle собрал на платформе по сбору средств indiegogo $ 96,486 USD. Инвесторами выступили 151 человек из разных стран. На днях компания презентовала свой готовый продукт инвесторам. Smacircle создал самый миниатюрный взрослый велосипед с электрическим приводом. Электросипед на столько компактный, что влезет в рюкзак, а его вес не превышает 7 килограмм.
Дизайн и конструкцию специально разрабатывали, что бы его можно было складывать в небольшую сумку или рюкзак и при этом тем не менее выполнял все функции перевозки владельца. Создатели утверждают, что электрический велосипед сможет выдержать массу ездока до 100 килограмм, так как рама выполнена из сплава углеводорода.
Передвижное устройство имеет аккумулятор марки Samsung, который находится под сиденьем. Мощности такого АКБ хватает, что бы разогнать велосипед до 20 километров в час. За полную зарядку батарея принимает за два с половиной часа. Функциональность велосипеда будет контролировать мобильное приложение, где можно выбрать нужную скорость, видеть сколько осталось заряда батареи. Так же в случае кражи велосипед можно заблокировать и найти по gps.
Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru