Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,644 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Smacircle собрал $96 тысяч инвестиций и создал миниатюрный взрослый велосипед

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:07
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.000
Стартап Smacircle собрал $96 тысяч инвестиций и создал миниатюрный взрослый велосипед


Компания Smacircle выпустила свой первый товар на собранные 96 тысяч долларов инвестиций

Стартап из Китая Smacircle собрал на платформе по сбору средств indiegogo $ 96,486 USD. Инвесторами выступили 151 человек из разных стран. На днях компания презентовала свой готовый продукт инвесторам. Smacircle создал самый миниатюрный взрослый велосипед с электрическим приводом. Электросипед на столько компактный, что влезет в рюкзак, а его вес не превышает 7 килограмм.


Дизайн и конструкцию специально разрабатывали, что бы его можно было складывать в небольшую сумку или рюкзак и при этом тем не менее выполнял все функции перевозки владельца. Создатели утверждают, что электрический велосипед сможет выдержать массу ездока до 100 килограмм, так как рама выполнена из сплава углеводорода.


Передвижное устройство имеет аккумулятор марки Samsung, который находится под сиденьем. Мощности такого АКБ хватает, что бы разогнать велосипед до 20 километров в час. За полную зарядку батарея принимает за два с половиной часа. Функциональность велосипеда будет контролировать мобильное приложение, где можно выбрать нужную скорость, видеть сколько осталось заряда батареи. Так же в случае кражи велосипед можно заблокировать и найти по gps.


Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
ELENA BAR на форуме  
Старый Сегодня, 01:07
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,100
Благодарностей: 195
УГ: 1
КП: 0.158
Re: Стартап Smacircle собрал $96 тысяч инвестиций и создал миниатюрный взрослый велос
От такого и дети будут в восторге не только взрослые.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
antow на форуме  
Ответить
Метки
бизнес, инвестиции, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Израильский стартап TReGo за 4 дня собрал почти 70 тысяч долларов на Kickstarter ELENA BAR Горячие новости 0 24.05.2017 12:33
Стартап из Польши собрал 800 тысяч долларов для борьбы с фальшивыми новостями BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 1 05.05.2017 20:40
Стартап который вернет легенду собрал почти 500 тысяч долларов BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.05.2017 00:54
Шведский стартап собрал 800 тысяч долларов на трехколесный электрокар ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 16 24.11.2016 09:46
Стартап iTraq собрал $180 тысяч на краудфандинговой площадке Pikovaya Dama Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.03.2015 13:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Николай7777
Норма прибыли против курса Биткойна
От Николай7777 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Entoni
Альтернативные Гаранты страхования
От Entoni в разделе «Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума»
Аватар bakster
maturedfunds - maturedfunds.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
European Financial Services - efs-invest.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар seter
Экспорт из Украины сократился за 9 месяцев на 30,8%
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Компания Freightos, помогающая спланировать грузоперевозки, привлекла $25 млн
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,644
Тем
471,188
Сообщений
11,656,920

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube