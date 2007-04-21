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ЦБ в июне представит налогообложение биткоина

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ЦБ в июне представит налогообложение биткоина
Москва, 25 мая - "Вести.Экономика". ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВД, ФСБ и Минфин через месяц представят пакет нормативных документов по налогообложению криптовалюты bitcoin как цифрового товара, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.



"Мы два месяца назад провели совещание с министерствами и ведомствами, как идентифицировать частные криптовалюты, которые уже по факту имеют хождение по территории России. Наше предложение такое - относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару", - отметила Скоробогатова.

"Предложение было поддержано всеми министерствами и ведомствами. Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать, если вы нас поддержите, потому что объемы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как мы контролируем эту деятельность", - пояснила она.

Из действующих в мире криптовалют самой распространенной является bitcoin, хотя многие страны накладывают на ее использование серьезные ограничения, особенно в Китае.

Впрочем, Народный банк Китая рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты и даже сделал в этом направлении пробные шаги.

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